После ночного пожара 45-летний волгоградец попал в реанимацию

За минувшие сутки в Волжском и Волгограде в ночных пожарах пострадали двое мужчин. За жизнь одного из пациентов — 45-летнего жителя Краснооктябрьского района Волгограда — борются врачи больницы №25. Второй пострадавший проходит лечение в стационарном отделении.

— Мужчина из Краснооктябрьского района в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение больницы № 25, — прокомментировали ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Врачи оценивают состояние пациента как тяжелое, стабильное.

Второй пострадавший из Волжского, как уточнили в облздраве, в относительно удовлетворительном состоянии находится в стационарном отделении скорой помощи больницы № 25.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области