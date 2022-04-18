В ночных пожарах в Волгограде и Волжском пострадали двое мужчин

В Волгограде и Волжском Волгоградской области в ночных пожарах с разницей в один день пострадали двое мужчин. Об этом стало известно ИА «Высота 102», сегодня, 18 апреля.

— 17 апреля в 04.47 поступил сигнал о возгорании в Краснооктябрьском районе Волгограда. В одной из квартир 9-этажного жилого дома горели старые вещи на площади в два квадратных метрах. Расчеты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 04.58, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По информации от экстренных служб, в огне пострадал 45-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.

18 апреля вызов поступил из Волжского Волгоградской области. В подвале 9-этажки огонь уничтожал вещи на площади в один квадратный метр.

— Сообщение на пульт диспетчера поступило в 03.27. Расчеты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03.46, — добавили в областном главке МЧС.

В экстренных службах журналистам информагентства сообщили, что в огне пострадал 40-летний мужчина.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области