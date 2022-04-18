Волгоградец после зверского убийства сжег квартиру с трупом





В Волгограде суд огласил приговор жителю Тракторозаводского района, который в состоянии алкогольного опьянения убил приятеля и сжег квартиру с трупом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, за зверское убийство мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

В ходе суда установлено, что 12 июля 2021 года потерпевший и фигурант уголовного дела совместно расписали алкоголь. В какой-то момент хозяин квартиры потребовал знакомого покинуть его дом, угрожая применением физической силы, после чего перешел на нецензурную брань. Между приятелями в результате разгорелся конфликт. Разъяренный Ницелуев нанес кулаками от семи до девяти ударов в левый висок, а также в глаз и скулу потерпевшего. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина упал на кровать, однако гость на этом не остановился и продолжил наносить удары, пока его жертва не перестала подавать признаков жизни.

После совершения убийства обвиняемый решил скрыть следы преступления. Мужчина взял из своей сумки простыню, поджег ее и бросил рядом с трупом, в результате чего жилище выгорело вместе с трупом.

В судебном заседании Ницелуев признал вину и пояснил, что причиной его преступления стали оскорбления со стороны покойного.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.