В Волгограде 18 апреля огласят приговор по делу о смертельном взрыве на АГЗС

В Волгограде сегодня, 18 апреля, в Тракторозаводском районном суде поставят точку в уголовном деле о взрыве на автогазозаправочной станции. Как сообщает ИА «Высота 102», оглашать приговор судья Сергей Гик начнет в 10.30. Ответчик - ООО «Газэнергосеть Поволжье» - и по сей день отрицает свою причастность к гибели сотрудника МЧС Михаила Перцева.

Перед судом, сообщает информагентство, сегодня предстанут сотрудники автогазозаправочной станции №12 ООО «Газэнергосеть Поволжье» - Егор Васильев (начальник станции) и Алексей Власов (наполнитель баллонов). Мужчины обвиняются по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба). Им грозит до 5 лет лишения свободы.

– 10 августа 2020 года на АГЗС №36 ООО «Газэнергосеть Поволжье», расположенной на проспекте им. Ленина, 124А в Тракторозаводском районе Волгограда, в ходе слива сжиженного углеводородного газа из автоцистерны в подземные резервуары произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим возгоранием и взрывом, – говорится в материалах уголовного дела. - В результате погиб прибывший на тушение пожара сотрудник ГУ МЧС России по Волгоградской области - он скончался от полученных травм в больнице. Еще 11 человек пострадали.

Сегодня, 18 апреля, в заключительном заседании планирует принять участие вдова погибшего водителя пожарной машины Михаила Перцева. Интересы потерпевшей в суде представляет адвокат Светлана Остальцева. По ее словам, до сих пор никто из обвиняемых не выразил Наталье Перцевой соболезнований. Больше того, подсудимые отрицают свою вину в гибели молодого сотрудника МЧС.

– Перед вдовой даже не подумали извиниться. Представители компании, которой принадлежит автозаправка, и их адвокаты ведут себя, мягко скажем, некорректно, - рассказала Остальцева. – Они не видят своей вины. Но хочу заметить: если бы ни грубое нарушение промышленной безопасности (а экспертизой доказана вина подсудимых), Михаил Перцев остался бы жив. Не его вина в том, что он оказался на месте взрыва и получил смертельные ожоги.

Добавим, что в результате взрыва окружающей природной среде нанесен ущерб на сумму более 37 миллионов рублей. В результате взрыва и пожара уничтожены транспортные средства стоимостью более 2 миллионов рублей.

По версии следствия, причиной взрыва на АГЗС послужили нарушения технологического процесса и технологической дисциплины, допущенные Васильевым и Власовым при осуществлении ими должностных обязанностей.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.



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