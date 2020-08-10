В Волгограде взлетела на воздух заправка: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Главное 10.08.2020 13:08
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10.08.2020 13:08
ЧП случилось сегодня в Волгограде. Очевидцы, сообщает ИА «Высота 102», рассказали о страшном взрыве и клубах черного дыма в районе газовой заправки на проспекте Ленина, 124а в Тракторозаводском районе около хлебозавода. По предварительным данным, есть пострадавшие. В ГУ МЧС по Волгоградской области рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 12-40. Горит цистерна с газом. Пожару присвоен второй номер сложности, идет наращивание группировки. В ведомстве пояснили, что информация о пострадавших уточняется, информации о погибших в настоящее время не поступало. Между тем, федеральные СМИ сообщили, что пострадали четверо пожарных, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
По данным регионального главка МВД, в связи с ликвидацией пожара на АГЗС временно ограничено движение транспорта по Первой продольной магистрали в границах ул. Тарифная и ул. Тракторостроителей.
Авторы видео: Сергей Емельянов, Влада Бударина, Екатерина Юрова и Ян Дегтярев
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