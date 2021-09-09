В Волгограде началось рассмотрение дела о взрыве на заправке

Расследования 09.09.2021 12:22
0
09.09.2021 12:22
Тракторозаводский районный суд Волгограда приступил к рассмотрению уголовного дела о взрыве на автогазозаправочной станции в августе прошлого года. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, перед судом предстали сотрудники автогазозаправочной станции №12 ООО "Газэнергосеть Поволжье" - Егор Васильев (начальник станции) и Алексей Власов (наполнитель баллонов). Они обвиняются по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба). Им грозит до 5 лет лишения свободы.
По данным следствия, 10 августа 2020 года на АГЗС №36 ООО "Газэнергосеть Поволжье", расположенной на проспекте им. Ленина, 124А в Тракторозаводском районе Волгограда, в ходе слива сжиженного углеводородного газа из автоцистерны в подземные резервуары произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим возгоранием и взрывом. В результате погиб прибывший на тушение пожара сотрудник ГУ МЧС России по Волгоградской области - он скончался от полученных травм в больнице. Еще 11 человек пострадали.
Нанесенный окружающей природной среде ущерб оценивается в сумму более 37 миллионов рублей. В результате взрыва и пожара уничтожены транспортные средства стоимостью более 2 миллионов рублей.
По версии следствия, причиной взрыва на АГЗС послужили нарушения технологического процесса и технологической дисциплины, допущенные Васильевым и Власовым при осуществлении ими должностных обязанностей.
Следующее судебное заседание назначено на 20 сентября.
На фото: момент взрыва на заправке в Волгограде в 2020 г.
Реклама
«Мчался со скоростью 178 км»: житель Самары ответит в суде за гибель своей жены в ДТП под Волгоградом09.09.2021 12:09
Расследования 09.09.2021 12:09
Обладателя гражданства РФ И США признали невменяемым после нападения на полицейского под Волгоградом09.09.2021 11:47
Расследования 09.09.2021 11:47
Водителя Lexus задержали за езду по тротуару на Аллее Героев в Волгограде (ВИДЕО)08.09.2021 16:45
Расследования 08.09.2021 16:45
Организатора нелегального игрового клуба в Волжском отправили в колонию08.09.2021 12:48
Расследования 08.09.2021 12:48
Подозреваемого в избиении диджея в Волгограде задержали в Астрахани07.09.2021 17:35
Расследования 07.09.2021 17:35
Завершено расследование дела о гибели на свидании 17-летней девушки в Волгоградской области07.09.2021 16:38
Расследования 07.09.2021 16:38
В Волгограде разыскивают напавших на диджея посетителей ночного клуба07.09.2021 15:01
Расследования 07.09.2021 15:01
Колонию оштрафовали на 16 млн за срыв сроков по строительству детсада в Волжском06.09.2021 16:24
Расследования 06.09.2021 16:24
В Волгоградской области месть пенсионера девушке-продавцу за отказ разменять деньги попала на видео06.09.2021 13:24
Расследования 06.09.2021 13:24
Полиция проводит проверку после избиения диджея в волгоградском клубе06.09.2021 11:26
Расследования 06.09.2021 11:26
Осужденные за браконьерство не убедили в своей невиновности волгоградский облсуд06.09.2021 10:05
Расследования 06.09.2021 10:05
Двоих волгоградцев ждет суд за попытку взорвать набитый миллионами банкомат03.09.2021 15:13
Расследования 03.09.2021 15:13
«Меня как будто загипнотизировали»: мошенники повесили гигантский кредит на мать-одиночку из Волгограда03.09.2021 12:36
Расследования 03.09.2021 12:36
Житель Волгоградской области застрелился из пистолета приятеля02.09.2021 15:02
Расследования 02.09.2021 15:02
Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области развивается по принципу «маятника»02.09.2021 11:53
Расследования 02.09.2021 11:53
Реклама