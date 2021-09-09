В Волгограде началось рассмотрение дела о взрыве на заправке





Тракторозаводский районный суд Волгограда приступил к рассмотрению уголовного дела о взрыве на автогазозаправочной станции в августе прошлого года. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, перед судом предстали сотрудники автогазозаправочной станции №12 ООО "Газэнергосеть Поволжье" - Егор Васильев (начальник станции) и Алексей Власов (наполнитель баллонов). Они обвиняются по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба). Им грозит до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, 10 августа 2020 года на АГЗС №36 ООО "Газэнергосеть Поволжье", расположенной на проспекте им. Ленина, 124А в Тракторозаводском районе Волгограда, в ходе слива сжиженного углеводородного газа из автоцистерны в подземные резервуары произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим возгоранием и взрывом. В результате погиб прибывший на тушение пожара сотрудник ГУ МЧС России по Волгоградской области - он скончался от полученных травм в больнице. Еще 11 человек пострадали.

Нанесенный окружающей природной среде ущерб оценивается в сумму более 37 миллионов рублей. В результате взрыва и пожара уничтожены транспортные средства стоимостью более 2 миллионов рублей.

По версии следствия, причиной взрыва на АГЗС послужили нарушения технологического процесса и технологической дисциплины, допущенные Васильевым и Власовым при осуществлении ими должностных обязанностей.

Следующее судебное заседание назначено на 20 сентября.

На фото: момент взрыва на заправке в Волгограде в 2020 г.