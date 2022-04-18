Экономика

Предлагаемая в Волгограде зарплата выросла на 2 тысячи рублей за год

Экономика 18.04.2022 09:03
18.04.2022 09:03


Работодатели в Волгограде в среднем готовы предложить сотрудникам 46 тысяч рублей в месяц. Эту сумму аналитики рынка труда вывели исходя из опубликованных в городе вакансий в марте 2022 года. За год средняя предлагаемая зарплата в Волгограде выросла на 2 тысячи рублей, подсчитали эксперты рекрутинговой компании HeadHunter.

Согласно данным анализа, по динамике прироста средней предлагаемой зарплаты Волгоград занял 21-е место среди крупных городов России. Быстрее всего зарплата прирастает в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Хабаровске и Иркутске (4,3 и 3,9 тысяч за год соответственно).

Медленнее, чем в Волгограде, зарплаты поднимают в Саратове, Тольятти и Тюмени. При этом в последнем из перечисленных городов работодатели готовы предложить в среднем 53,4 тысячи рублей. Ниже, чем в Волгограде, средние предлагаемые зарплаты зафиксировали в Челябинске, Ульяновске, Ижевске, Воронеже и Барнауле.

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