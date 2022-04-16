



Волгоградский клуб на выезде уступил команде из Москвы «Торпедо» в матче 33-ого тура первенства ФНЛ – 0:1. Интересно, что единственный гол в ворота гостей забил бывший игрок "Ротора" Мухаммад Султонов, любимец волгоградских болельщиков, которого по неизвестной причине убрали из клуба при бывшем главном тренере Александре Хацкевиче.



Как сообщает ИА «Высота 102», с первых минут матча хозяева на правах фаворитов («Торпедо» занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ – прим. ред. ИА «Высота 102») взяли инициативу в свои руки, создавая опасные моменты у ворот «Ротора. Первый явный шанс отличиться появился у торпедовцев на 27-ой минуте, когда последовала подача с правого фланга, а футболист хозяев пробил головой по воротам волгоградцев. Однако на месте оказался голкипер гостей Дмитрий Терновский и не позволил открыть счёт в матче. Но уже через минуту защитники сине-голубых ошиблись при выходе из обороны и буквально подарили мяч Мухаммаду Султонову, который, обыграв защитника гостей Илью Бериашвили, технично отправил мяч в дальний верхний угол ворот «Ротора».

В начале второй половины игры торпедовцы продолжали играть первым номером и на 59-ой минуте создали еще один опасный момент у ворот «Ротора». Футболист хозяев поля, оказавшись в центре штрафной, пробил по воротам, но вратарь волгоградцев сумел отразить выстрел. После этого у «Ротора» появился первый серьезный шанс забить гол. Полузащитник Андреа Чуканов из-за пределов штрафной пробил под перекладиной, но мяч пролетел чуть выше каркаса.



В дальнейшем волгоградские футболисты усилили давление на оборону торпедовцев и перехватили инициативу. Еще одна возможность заработать очко и спастись от поражения была у «Ротора» на 83-ей минуте, когда со штрафного последовала подача, после которой защитник Виталий Шахов скинул мяч вдоль ворот, но футболист «Торпедо» не дал пробить в пустые ворота нападающему соперника Беке Кавтарадзе. Счет до конца матча так и не изменился.

На 33-ей минуте торпедовцы получили хорошую возможность удвоить разрыв в счёте, заработав пенальти. Полузащитник гостей Сергей Серченков, придя в свою штрафную на помощь одноклубникам, сфолил, схватив соперника за плечи. Но всё тот же Мухаммад Султонов, подошедший к одиннацатиметровой отметке, не сумел переиграть Дмитрия Терновского, игру которого в этом матче отметили многие болельщики. В конце тайма Султонов получил травму и был заменён ещё до перерыва.Таким образом, «Ротор» остается на 18-ом месте в турнирной таблице ФНЛ в зоне вылета из лиги. Следующий матч пройдет на "Волгоград Арене" с красноярским "Енисеем" 24 апреля.Фото Единого фан-портала болельщиков "Ротора".