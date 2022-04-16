Расследования

Прокуратура начала проверку после крушения катера с людьми на Волге

Расследования 16.04.2022 11:32
16.04.2022 11:32



Волгоградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания после крушения катера с людьми на Волге в Камышине, где один человек погиб и пропал ребенок. 
- Проверка организована по поручению Южной транспортной прокуратуры, - уточнили в надзорном ведомстве. 
Опрокидывание маломерного судна произошло около 20.30 в пятницу, 15 апреля, в районе набережной города Камышина. Управлял катером сотрудник местной спасательной станции. Помимо рулевого на борту находилось еще пять человек, среди них 12 –летний ребенок. При крушении судна он пропал. На берег самостоятельного выбрался его 40-летний отец, но он скончался до прибытия медиков. Ребенка до сих пор ищут.
Спаслись четверо, среди них 40-летняя мать мальчика. Позже стало известно, что она беременная. Также в ЦРБ Камышина доставили 25-летнюю женщину и двух мужчин 25 и 28 лет. На утро субботы, 16 апреля, в больнице находились только женщины. Мужчины от госпитализации отказались.
Позже следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ сообщили о задержании спасателя Камышинского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения», который управлял служебным катером в состоянии алкогольного опьянения. 
По сведениям информагентства, это Сергей Мищихин 1993 года рождения.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).
- Постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным, ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль, - сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

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