Борьба с коррупцией 12.04.2022 13:20
12.04.2022 13:20
Центральный районный суд Волгограда признал виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере 50-летнего бывшего директора спортивной школы № 6 Андрея Мохова. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, экс-директор спортшколы приговорен к 6,5 годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей.
Знакомый Мохова - 42-летний Алексей Худяков - за пособничество в мошенничестве и покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере осужден к 5,5 годам колонии общего режима.
В судебном заседании установлено, что директор спортивной школы пообещал знакомому руководителю строительной организации за денежное вознаграждение оказать содействие в заключении государственных контрактов на ремонт кровли образовательных учреждений. Деньги, по словам подсудимого, предназначались для передачи в качестве взятки сотрудникам департамента образования Волгограда.
Всего с июля по август 2019 года Мохов получил от коммерсанта через посредника Худякова за якобы оказанные услуги порядка 1 миллиона 670 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Также в октябре 2019 года директор спортивной школы получил через посредника от того же коммерсанта 200 тысяч рублей, которые якобы предназначались в качестве взятки должностным лицам администрации Волгограда за подписание актов выполненных работ по ремонту кровли образовательных учреждений.
В ходе судебного разбирательства и Мохов, и Худяков признали вину.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Уголовное преследование в отношении директора коммерческой организации прекращено на стадии расследования в связи с деятельным раскаянием, в том числе активным способствованием раскрытию преступлений.
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