В Советском районе Волгограда 46-летний местный житель почти сутки пролежал на козырьке стоматологии, сорвавшись с высоты второго этажа. Как стало известно ИА "Высота 102", обнаружить его удалось по счастливой случайности. Получив травмы, волгоградец остался жив.

О происшествии в доме №2/1 по улице Тулака информагентству рассказали читатели. По словам соседей пострадавшего, вероятнее всего он упал, пытаясь залезть на балкон собственной квартиры.

— Судя по всему, он лез на свой балкон, расположенный как раз там, где и козырек подъезда, — говорят жители дома о происшествии. — В какой-то момент покорение высоты, видимо, пошло не по плану, и он сорвался. Когда это случилось, точно сложно сказать, но можно догадываться. Дело в том, что падая он повредил коммуникации.

Со слов соседей, пострадавший не звал на помощь, либо его зов остался неуслышанным. Обнаружили несчастного коммунальщики, прибывшие к дому по вызову жильцов.

С места происшествия жителя Советского района эвакуировала бригада скорой помощи.

Известно, что в доме №2/1 кроме жилых квартир расположена городская стоматология №10. На козырек лечебного учреждения и сорвался несостоявшийся альпинист.

Соседи не исключают, что мужчина в момент падения мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.