Находившегося в федеральном розыске 42-летнего мужчину задержали на посту ДПС «Городищенский» в Волгограде.
— В ходе несения службы на стационарном посту ДПС «Городищенский» сотрудники полиции для плановой проверки остановили автомобиль «ВАЗ-11193», следовавший в Волгоград, — рассказали информагентству ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Управлял такси ранее судимый 42-летний житель рабочего поселка Иловля Волгоградской области.
Пробив водителя по базе данных, инспекторы ДПС выяснили, что тот находится в федеральном розыске по статье об угрозе убийством.
Как удалось выяснить ИА «Высота 102», 27 июля прошлого года задержанный мужчина, находясь в коммунальной квартире в Дзержинском районе Волгограда, размахивал ножом и угрожал убийством соседке. Опасаясь за свою жизнь, женщина обратилась в полицию.
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области