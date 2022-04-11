



Находившегося в федеральном розыске 42-летнего мужчину задержали на посту ДПС «Городищенский» в Волгограде.

— В ходе несения службы на стационарном посту ДПС «Городищенский» сотрудники полиции для плановой проверки остановили автомобиль «ВАЗ-11193», следовавший в Волгоград, — рассказали информагентству ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Управлял такси ранее судимый 42-летний житель рабочего поселка Иловля Волгоградской области.

Пробив водителя по базе данных, инспекторы ДПС выяснили, что тот находится в федеральном розыске по статье об угрозе убийством.

Как удалось выяснить ИА «Высота 102», 27 июля прошлого года задержанный мужчина, находясь в коммунальной квартире в Дзержинском районе Волгограда, размахивал ножом и угрожал убийством соседке. Опасаясь за свою жизнь, женщина обратилась в полицию.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области