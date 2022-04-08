Сегодня, 8 апреля, стало известно об очередном факте мошенничества в Волгоградской области. С заявлением в полицию обратился представитель ЦРБ Михайловки по факту незаконного вывоза 24 кислородных баллонов с территории больницы.

— Заявитель сообщил, что в медучреждение позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Ростехнадзора, потребовал осуществить погрузку имеющихся на складе кислородных баллонов с целью вывоза и проведения поверки их годности, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Завхоз ЦРБ после отгрузки 24 баллонов стоимостью около 600 000 рублей в прибывшую Газель, заподозрил неладное и сообщил главврачу.

Сотрудники МВД задержали автомобиль возле станции заправки кислородных баллонов. Со слов 36-летнего водителя — работника транспортной компании — ему поступил по телефону заказ от клиента. Последний сообщил о необходимости забрать кислородные баллоны из больницы и привезти на заправку, где их выкупят по 3000 рублей за штуку.

Вырученные деньги надо было перевести на счет заказчика. Работники станции, увидев медицинские баллоны, отказались их покупать. Водитель больше так и не смог связаться с клиентом и понял, что попал на мошенника.

— Личность звонившего устанавливается. Деяния неизвестного подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ — «Покушение на мошенничество». Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии, — добавили в областном главке МВД.