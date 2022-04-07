Борьба с коррупцией

Экс-чиновнику из Волжского вынесли мягкий приговор за коррупционную стройку

Борьба с коррупцией 07.04.2022 15:51
07.04.2022 15:51


К двум годам лишения свободы условно приговорен бывший начальник управления капитального строительства администрации Волжского Михаил Шушко. Волжский городской суд признал его виновным в служебном подлоге, повлекшем существенный вред интересам государства и общества, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Экс-чиновник вину так и не признал.

Прокуратура просила отправить Шушко в колонию-поселение на два года и на три года лишить его права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в органах власти. Судья Юлия Петрушенко склонилась к более мягкому варианту лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Михаил Шушко также не сможет занимать должности на муниципальной и госслужбе в течение двух лет.

Суд установил, что 29 октября 2018 года управление капитального строительства администрации Волжского при реализации нацпроекта «Демография» заключило контракт с ООО «Волгоградгидрострой» на возведение детского сада. Сумма контракта составила 216 млн рублей. Дошкольное учреждение должны были построить до 01 декабря 2019 года.

В декабре 2019 Шушко, зная, что садик не успели достроить, потребовал от директора фирмы-подрядчика составить и подписать акты выполненных работ. На момент приемки в детском саду не были установлены предусмотренные контрактом системы вентиляции и пожарной сигнализации. Общая стоимость выполненных лишь на бумаге работ составила более 2,3 млн рублей.

Служебный подлог вскрыли сотрудники прокуратуры города Волжского во время проверки. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с полицией Волжского. Расследование уголовного дела проводилось СО по городу Волжскому СУ СК РФ по Волгоградской области.

По мере поступления приговора в прокуратуру будет рассмотрен вопрос о его обжаловании. Кроме того, сейчас на стадии расследования находится уголовное дело в отношении Михаила Шушко по ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции) и ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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