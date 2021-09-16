Борьба с коррупцией

«Ущерб не наносил»: в Волжском начался суд над бывшим чиновником после скандала с детским садом

Борьба с коррупцией 16.09.2021 19:03
0
16.09.2021 19:03




В Волжском городском суде Волгоградской области начался процесс  над бывшим начальником управления капитального строительства администрации городского округа Михаилом Шушко. Он обвиняется в служебном подлоге при строительстве детского сада на ул. Военной Флотилии, 74. Об этом  сообщает ИА «Высота 102».  
Михаила Шушко следствие обвиняет в служебном подлоге, повлекшем причинение существенного вреда интересам государства и общества при строительстве детского сада на ул. Военной Флотилии, 74. По версии следствия, Шушко потребовал от руководства компании, которая строила детский сад, подписать документ о завершении работ, хотя на самом деле они не были окончены. Аукцион на строительство детского сада был объявлен в сентябре 2018 года, контракт заключили  с единственным участником – ООО «Волгоградгидрострой». Общая стоимость строительства составила почти 223 миллиона рублей. Стройку должны были закончить 1 декабря 2019 года, однако срок введения объекта в эксплуатацию был сорван. Однако Михаил Шушко, как считает следствие, потребовал от подрядчика оформить акты выполненных работ, хотя на тот момент не были смонтированы системы вентиляции и пожарной сигнализации. Общая стоимость незавершенных работ составила более 1 миллиона рублей. 
Михаил Шушко в конце прошлого года провел неделю под стражей, затем был отпущен под домашний арест, который продлился до июля. В августе он устроился на работу инженером в один из физкультурных комплексов. 
Между тем, в настоящее время расследуется другое уголовное дело по строительству еще одного  детского сада – на ул. Иртышской в поселке Металлург, по которому также проходит Михаил Шушко. Журналисты ИА «Высота 102» были первыми, кто заметил странности  при проведении аукциона на строительство дошкольного учреждения в этом поселке.  В марте 2020 года активные работы на месте будущего детского сада начала компания «Каспий», хотя на тот момент итоги аукциона еще не были подведены.  Фирме «Каспий» не удалось победить в торгах, однако управление капитального строительства администрации Волжского, которое возглавлял Михаил Шушко, отказалось заключить контракт с победителем по надуманному предлогу. Без торгов строительство детского сада по начальной цене в 149,5 миллиона рублей передали ИК-26 УФСИН Волгоградской области, а исправительная колония, в свою очередь, привлекла для стройки все тот же «Каспий». Михаила Шушко по данному делу также подозревают в служебном подлоге. Дела в отношении директора «Каспия» и начальника ИК-26 расследуются. Исправительное учреждение также оштрафовано Волгоградским УФАС на 6 миллиона рублей за участие в картельном сговоре. 
Михаил Шушко не признает свою вину, а его адвокаты уверены, что никакого ущерба интересам государства и общества он не причинял. Информагентство будет следить за судебным процессом. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Борьба с коррупцией
11.09.2021 18:39
Борьба с коррупцией 11.09.2021 18:39
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.09.2021 17:13
Борьба с коррупцией 03.09.2021 17:13
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.08.2021 12:42
Борьба с коррупцией 31.08.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.08.2021 10:37
Борьба с коррупцией 26.08.2021 10:37
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.08.2021 13:33
Борьба с коррупцией 25.08.2021 13:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.08.2021 11:45
Борьба с коррупцией 18.08.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.07.2021 17:17
Борьба с коррупцией 30.07.2021 17:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.07.2021 19:06
Борьба с коррупцией 27.07.2021 19:06
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.07.2021 19:21
Борьба с коррупцией 23.07.2021 19:21
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.07.2021 10:52
Борьба с коррупцией 20.07.2021 10:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.07.2021 15:00
Борьба с коррупцией 08.07.2021 15:00
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.07.2021 12:34
Борьба с коррупцией 06.07.2021 12:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.07.2021 19:01
Борьба с коррупцией 05.07.2021 19:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.07.2021 11:34
Борьба с коррупцией 01.07.2021 11:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.06.2021 15:12
Борьба с коррупцией 30.06.2021 15:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:18
Подозрительного мужчину со шрамом заметили у школ в городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:03
«Ущерб не наносил»: в Волжском начался суд над бывшим чиновником после скандала с детским садомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:34
ПСБ начал прием заявок на кредиты для субъектов МСП под зонтичное поручительство «Корпорации МСП»Смотреть фотографии
17:51
Школьники дали торжественную клятву юного кадета в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:21
Волгоградцев просят не верить фейкам о налоговом вычете по выписке из ПФРСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде раскрошился мемориал на «Острове Людникова»Смотреть фотографии
15:47
В Волгограде в здании главных борцов с коронавирусом намечается ремонтСмотреть фотографии
14:43
Бывший инспектор ДПС обвиняется в подмене виновника массовой аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:42
Волжский почти в два раза обогнал Волгоград по заболеваемости коронавирусомСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде учительница попала в кредитную кабалу из-за мошенникаСмотреть фотографии
12:15
Волгоградские силовики подготовились к работе на выборахСмотреть фотографии
12:01
МЧС предупредило о заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
Суд не смягчил приговор истязателям ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:21
Водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
Попечители утвердили творческую премию для ученых ВолГАУСмотреть фотографии
09:40
Начальник отдела фонда капремонта в Волгоградской области оштрафован за волокитуСмотреть фотографии
08:36
"Покусала детей": в Волгоградской области в двух селах ликвидируют вспышки бешенстваСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде заморозились цены на бензинСмотреть фотографии
20:36
Безопасность метанолового производства на бывшем "Химпроме" обсудят с волгоградцамиСмотреть фотографии
20:13
Волгоградский «Ротор» одержал тяжелую победу над «Нефтехимиком» - 3:1Смотреть фотографии
19:14
Волгоградские школьники остались без мини-каникул в дни выборовСмотреть фотографии
18:01
Малыш из Волгограда встал на ножки после самого дорогого укола в миреСмотреть фотографииCмотреть видео
17:38
Водоканал Волжского переходит на «зеленую» энергетикуСмотреть фотографии
17:21
В Волжском на тепловых сетях проводят диагностику трубопроводов с использованием современной робототехникиСмотреть фотографии
17:17
Желанная новинка GEELY ATLAS PROСмотреть фотографии
17:02
Без скандалов и нарушений: предвыборная кампания в Волгоградской области вышла на финишную прямуюСмотреть фотографии
16:41
Доходы растут: бюджет Волгограда подправят в четвертый раз за годСмотреть фотографии
16:23
Волгоградским выпускникам творческих колледжей могут дать отсрочку от армии при поступлении в вузСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде дело о мошенничестве с сертификатом вакцинации передали в судСмотреть фотографии
15:58
В Волгоградской области температура понизится до нуляСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 