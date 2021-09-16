«Ущерб не наносил»: в Волжском начался суд над бывшим чиновником после скандала с детским садом

Борьба с коррупцией 16.09.2021 19:03
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16.09.2021 19:03
В Волжском городском суде Волгоградской области начался процесс над бывшим начальником управления капитального строительства администрации городского округа Михаилом Шушко. Он обвиняется в служебном подлоге при строительстве детского сада на ул. Военной Флотилии, 74. Об этом сообщает ИА «Высота 102».
Михаила Шушко следствие обвиняет в служебном подлоге, повлекшем причинение существенного вреда интересам государства и общества при строительстве детского сада на ул. Военной Флотилии, 74. По версии следствия, Шушко потребовал от руководства компании, которая строила детский сад, подписать документ о завершении работ, хотя на самом деле они не были окончены. Аукцион на строительство детского сада был объявлен в сентябре 2018 года, контракт заключили с единственным участником – ООО «Волгоградгидрострой». Общая стоимость строительства составила почти 223 миллиона рублей. Стройку должны были закончить 1 декабря 2019 года, однако срок введения объекта в эксплуатацию был сорван. Однако Михаил Шушко, как считает следствие, потребовал от подрядчика оформить акты выполненных работ, хотя на тот момент не были смонтированы системы вентиляции и пожарной сигнализации. Общая стоимость незавершенных работ составила более 1 миллиона рублей.
Михаил Шушко в конце прошлого года провел неделю под стражей, затем был отпущен под домашний арест, который продлился до июля. В августе он устроился на работу инженером в один из физкультурных комплексов.
Между тем, в настоящее время расследуется другое уголовное дело по строительству еще одного детского сада – на ул. Иртышской в поселке Металлург, по которому также проходит Михаил Шушко. Журналисты ИА «Высота 102» были первыми, кто заметил странности при проведении аукциона на строительство дошкольного учреждения в этом поселке. В марте 2020 года активные работы на месте будущего детского сада начала компания «Каспий», хотя на тот момент итоги аукциона еще не были подведены. Фирме «Каспий» не удалось победить в торгах, однако управление капитального строительства администрации Волжского, которое возглавлял Михаил Шушко, отказалось заключить контракт с победителем по надуманному предлогу. Без торгов строительство детского сада по начальной цене в 149,5 миллиона рублей передали ИК-26 УФСИН Волгоградской области, а исправительная колония, в свою очередь, привлекла для стройки все тот же «Каспий». Михаила Шушко по данному делу также подозревают в служебном подлоге. Дела в отношении директора «Каспия» и начальника ИК-26 расследуются. Исправительное учреждение также оштрафовано Волгоградским УФАС на 6 миллиона рублей за участие в картельном сговоре.
Михаил Шушко не признает свою вину, а его адвокаты уверены, что никакого ущерба интересам государства и общества он не причинял. Информагентство будет следить за судебным процессом.
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