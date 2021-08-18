Борьба с коррупцией

«Вину не признает»: экс-чиновник из Волжского идет под суд за коррупционную стройку

Борьба с коррупцией 18.08.2021 10:25
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18.08.2021 10:25


Перед судом предстанет бывший начальник управления капитального строительства администрации Волжского Михаил Шушко по обвинению в служебном подлоге при исполнении муниципального контракта. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по этому уголовному делу. Оно направлено для рассмотрения по существу в Волжский городской суд. Шушко своей вины не признает. По ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший причинение существенного вреда интересам государства и общества) фигуранту уголовного дела грозит до 4 лет лишения свободы.
По материалам дела, управление капстроительства администрации Волжского, которое возглавлял Шушко, 29 октября 2018 года в рамках нацпроекта "Демография" заключило муниципальный контракт со строительной организацией на строительство детского сада. Объект стоимостью более 216 миллионов рублей, согласно договору, должны были сдать до 1 декабря 2019 года. 
В декабре 2019 года обвиняемый, зная о частичном невыполнении работ по контракту, потребовал от директора фирмы-подрядчика подготовить и подписать акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения о полном исполнении обязательств.
В то же время в ходе проверки прокуратурой Волжского выявлено, что ряд работ на сумму более 2,3 миллиона рублей, в том числе установка системы вентиляции и пожарной сигнализации, на момент приемки выполнены не были.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УМВД России по г. Волжскому. Расследование уголовного дела проводилось СО по г.Волжскому СУ СК РФ по Волгоградской области.
Отметим, что в отношении этого экс-чиновника расследуется еще одно уголовное дело о картельном сговоре при строительстве другого детского сада в Волжском.

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