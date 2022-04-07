Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Волжском: пострадал ребенок

В городе Волжском Волгоградской области 8-летняя девочка пострадала в ДТП из-за пьяного водителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария произошла накануне вечером напротив дома №105А по улице Мира.

По предварительной информации, 39-летний водитель Hyundai Accent двигался со стороны улицы 40 лет Победы в сторону улицы Оломоуцкой. Мужчина не справился с управлением и влетел в припаркованные Hyundai Solaris и Lada Vesta. В результате ДТП маленькая пассажирка Lada Vesta была доставлена в медучреждение.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

