Сегодня, 7 апреля, установлена личность автолюбителя, рассекавшего по аллеям Центральной набережной в Волгограде. На нарушителя инспекторами отдельного батальона ДПС ГИБДД городского УМВД составлены административные материалы.

— 6 апреля в 21.15 нарядом ППС на пешеходной зоне верхней террасы Центральной набережной был задержан водитель, управлявший автомобилем LADA Priora, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Личность владельца транспортного средства установлена. Им оказался 20-летний житель Кировского района.

В отношении водителя составлен материал об административном правонарушении, предусмотренного ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ — движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД) и назначен штраф в размере 2000 рублей. Кроме этого, автолюбитель привлечен к ответственности за чрезмерную тонировку.

Со слов молодого водителя, водительское удостоверение он получил в середине февраля этого года. Местный житель нигде не учится и не работает.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.