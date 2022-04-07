Происшествия

На набережной Волгограда 20-летний водитель устроил езду по тротуарам: видео

Происшествия 07.04.2022 09:59
07.04.2022 09:59


Сегодня, 7 апреля, установлена личность автолюбителя, рассекавшего по аллеям Центральной набережной в Волгограде. На нарушителя инспекторами отдельного батальона ДПС ГИБДД городского УМВД составлены административные материалы. 

— 6 апреля в 21.15 нарядом ППС на пешеходной зоне верхней террасы Центральной набережной был задержан водитель, управлявший автомобилем LADA Priora, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Личность владельца транспортного средства установлена. Им оказался 20-летний житель Кировского района. 

В отношении водителя составлен материал об административном правонарушении, предусмотренного ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ  — движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД) и назначен штраф в размере 2000 рублей. Кроме этого,  автолюбитель привлечен к ответственности за чрезмерную тонировку. 

Со слов молодого водителя, водительское удостоверение он получил в середине февраля этого года. Местный житель нигде не учится и не работает. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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