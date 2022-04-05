



В Общественном центре Сбера продолжается проект «ЭкоВолна». Новая онлайн-лекция пройдет 6 апреля в 15.00 по московскому время в группе Центра в социальной сети ВКонтакте. Руководитель волонтёрского объединения «Вторсырьё на благотворительность» Светлана Симонова расскажет о деятельности своей организации, об эковолонтёрах, и о «судьбе» отходов, принятых на переработку.

В ходе встречи участники смогут задать вопросы, узнать об акциях, которые проводит объединение, а также о том, как принять в них участие.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Новый проект Общественного центра Сбера «ЭкоВолна» продолжает развиваться. Он поднимает очень актуальные темы экологии. Важно, что проект доступен жителям всей страны за счет его онлайн-трансляций. Сбер последовательно следует своим ESG-принципам и делает более понятной и доступной информацию об экологии и грамотном экологичном поведении».

Светлана Симонова, руководитель волонтёрского объединения «Вторсырьё на благотворительность»: «Очень важно освещать эти вопросы. Ведь вокруг темы, связанной с переработкой отходов, очень много домыслов, стереотипов и предрассудков. Чем более открытыми будут проекты, занимающиеся популяризацией РСО, тем больше доверия будет к нашей деятельности».

Волонтёрское объединение «Вторсырье на благотворительность» - команда экоактивистов Самарской области. С 2017 года организуют акции по приему вторсырья на переработку, а вырученные средства направляют на благотворительные цели в поддержку различных социальных проектов. За почти четыре с половиной года волонтёрским движением было отправлено на переработку свыше 350 тонн вторсырья, а на благотворительность удалось направить почти 1,5 млн рублей.





«ЭкоВолна» - новый онлайн-проект Общественного центра Сбера. Это серия лекций на тему экологии, ответственного потребления и принципов ESG. В ходе проекта эксперты по экологии обсудят наиболее актуальные темы экоповестки и климатической устойчивости, а также расскажут, как придерживаться экологических принципов в повседневной жизни и бизнесе.



