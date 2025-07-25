Плата за инфотеррор. Адвокат из Москвы сравнила дело Серенко с вымогательством у главы «Ростеха»





Адвокат из Москвы Евгения Цветаева оценила перспективы уголовного дела, возбужденного в отношении Михаила Серенко. Напомним, администратора телеграм-канала «Остров Свободы» подозревают в вымогательстве 300 и 350 тысяч рублей у волгоградца за прекращение распространения позорящих его публикаций. Также, по версии следствия, задержанный в марте этого года разместил в своем аккаунте тексты, которые, согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, содержат совокупность признаков реабилитации нацизма. Накануне, 24 июля, Центральный районный суд Волгограда отправил Михаила Серенко в СИЗО до 18 сентября.

Адвокат в интервью ИА «Высота 102» предположила, что администратор канала может получить по вмененным ему статьям по совокупности от 7 до 8 лет лишения свободы.





Скидок не будет

– Серенко подозревают в вымогательстве в крупном размере, за что предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы, а по статье о реабилитации нацизма – до 5 лет. Конечно, при назначении наказания суд будет учитывать различные обстоятельства – например, возьмет во внимание позицию подсудимого и его отношение к содеянному, учтет его характеристики, состояние здоровья его и членов его семьи. Вместе с тем суд оценит и отягчающие обстоятельства, если они будут иметься. Хочу заметить, что и за вымогательство, и за реабилитацию нацизма суды в последнее время обычно назначают суровое наказание, скидки делаются редко. Думаю, по совокупности в случае доказательства его вины и признания им своей вины он может получить от 7 до 8 лет лишения свободы, – поделилась собеседница информагентства.

Значительно может измениться ситуация (в худшую для Серенко сторону), если в его деле появятся новые потерпевшие и новые эпизоды преступной деятельности владельца и администратора «Острова Свободы».

– Если есть подозрения в вымогательстве денег у одного человека, если подозреваемый мог один раз пойти на это, то вполне логично предположить, что делал он это не единожды. Не удивлюсь, если найдутся и другие люди, кого пытался «поймать на крючок» Серенко. Все это может выясниться в ходе расследования при изучении телефонов арестованного, его родных, а также движения средств на его карте и на банковских счетах близких ему людей, либо на счетах организаций, связанных с ним. В таком случае, конечно, если и другие случаи вымогательства будут доказаны, то ему может грозить еще более суровое наказание, – пояснила адвокат.

Известно, что Михаил Серенко в постах в своем телеграм-канале нередко допускал оскорбительные высказывания в адрес известных в Волгограде людей. Московский адвокат уверена, что у них есть возможность привлечь автора скандального телеграм-канала к ответственности.

– Речь может идти о клевете, за которое, как известно, предусмотрено наказание по уголовной статье. В случае, если факт клеветы в адрес кого-либо будет доказан, опять же, можно предположить, что срок лишения свободы, который грозит Серенко, может увеличиться. Но, даже если заявителю будет отказано в возбуждении уголовного дела по факту клеветы, он может в порядке гражданского производства обратиться в суд и потребовать удаления таких постов, публичного опровержения недостоверных фактов, а также компенсации морального вреда. Для этого нужно доказать в суде, какой вред его здоровью, репутации, отношениям в семье и в обществе нанесли недостоверные высказывания, которые публиковались в телеграм-канале, – рассуждает Евгения Цветаева.





Блок на негатив как вид инфотеррора

Адвокат отметила, что в последнее время случаев вымогательств со стороны так называемых журналистов, шантажирующих граждан порочащими их публикациями, в России становится все больше. Достаточно вспомнить громкое дело, когда журналисты издания «Осторожно, новости» вымогали деньги у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, угрожая публикацией порочащих его сведений. Конечно, и Серенко журналист далеко не федерального уровня, и сумма, о которой на данном этапе предварительного следствия официально заявляют силовики, несоизмерима с «ростеховской». Однако преступная схема все-таки та же.

Цветаева считает, что есть несколько причин активизации так называемых «информационных террористов».

– В первую очередь, надо рассматривать нравственный аспект. Ведь, если человек для себя решает, что он может переступить какие-то моральные нормы, значит, его так воспитали, значит, не привили ему важные жизненные принципы. Могу предположить, что Серенко и жил без таких принципов, но просто долгое время ему сходило все с рук и, наверное, однажды он действительно поверил в то, что «поймал Бога за бороду». Другой аспект – это возможности, которые дает сегодня цифровизация общества, мессенджеры и другие информационные технологии, безусловно, необходимые и важные с точки зрения развития общества, но иногда достаточно эффективно использующиеся в нечистоплотных делах. Когда непорядочный человек использует информационные возможности в корыстных целях, то и появляются такие дела, как «Ростеха», «Острова свободы». И этот список можно продолжить, - считает Евгения.

Московский юрист предупредила граждан о необходимости взвешивать все слова, которые они озвучивают в Сети.

– К сожалению, здесь можно говорить о юридической неграмотности многих россиян. Некоторые считают, что его слово – это его мнение, его позиция, но знак «равно» здесь не всегда можно поставить. А границы между свободой слова и его последствиями, в том числе не самыми благоприятными для гражданина, очень тонкие. Казалось бы, ты что-то высказал нелицеприятное в своем блоге в адрес другого человека, и вроде бы, что здесь такого, ну, озвучил свое мнение. Но если человек почувствует себя оскорбленным, он может воспользоваться своим правом защитить свою честь. Допускаю, что иногда такие действия можно совершить, например, по незнанию, единожды. Однако, если речь идет об осознанной информационной политике какого-либо издания, направленной на разжигание ненависти, на подрыв репутации, то юридической неграмотностью это объяснить нельзя. И, считаю, в таких случаях уличенных в этом медийщиков нужно сурово наказывать, – заключила собеседница ИА «Высота 102».

Напомним, 24 июля Центральный районный суд Волгограда отправил Михаила Серенко в СИЗО до 18 сентября. По данным следствия, в настоящее время изучается причастность к преступной деятельности его пособников, кроме того, устанавливаются новые эпизоды.

Задержание администратора Telegram-канала «Остров Свободы» произошло 22 июля. Блогеру были предъявлены обвинения в вымогательстве. По версии следствия, в 2024 году он опубликовал в интернете информацию, порочащую честь и достоинство одного из жителей Волгограда, после чего потребовал с мужчины 300 тыс. рублей за прекращение распространения дезинформации. Впоследствии Михаил Серенко продолжил регулярно публиковать оскорбления и домыслы, а в 2025 году вымогал со своей жертвы уже 350 тыс. рублей.

Также следователями была проведена экспертиза некоторых постов, в которых специалисты обнаружили признаки реабилитации нацизма.