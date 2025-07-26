Общество

Водолазы нашли на дне Волги погибшие во время Сталинградской битвы баржи

Общество 26.07.2025 14:04
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26.07.2025 14:04


Водолазы обследуют дно Волги в районе острова Голодный в поисках затонувших судов и их экипажей. Справляясь с сильным течением, участники экспедиции «Донской фронт» в буквальном смысле раскапывают историю, скрытую временем под толщей песка.

- Мы работаем вторую неделю и сейчас занимаемся обследованием сохранившегося на дне буксира и трех-четырех барж, на которых, по нашим предположениям, из города вывозили эвакуированных жителей, скотину, - рассказывает начальник ПОУ «Волгоградская морская школа ДОСААФ России» Олег Плехов. – Наша задача минимум – установить их названия по историческим хроникам и тщательно осмотреть. Сложностей в работе достаточно, но, пожалуй, главная из них заключается в сильном течении. Оно представляет риск для жизни и здоровья водолаза, поэтому много времени мы тратим на обеспечение безопасности.


Самым непростым этапом в работе водолазов поискового отряда "Альфа" Олег Плехов называет первоначальный – поиск судна, которое покоилось на дне реки больше 80 лет.

- Во время Сталинградской битвы мимо острова «Голодный» под прикрытием бронекатеров БК-13 происходила переправа бойцов легендарной 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева. На этом же месте до сих пор остается основное количество погибших судов, - комментирует один из организаторов поисковой экспедиции. – Какие-то открываются от песка, какие-то, наоборот, затягиваются им все сильнее. Увы, но в таком состоянии они могут пробыть многие десятки лет.

О конкретных результатах поисковой экспедиции волгоградцы будут говорить уже после ее окончания. Ожидается, что 23 августа поднятые останки красноармейцев захоронят на военно-мемориальном кладбище в Россошках.

Фото РО ДОСААФ России Волгоградской области

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