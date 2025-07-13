«Последствия могут быть самыми серьёзными»: биолог рассказал об опасных насекомых лета





Еще недавно кружащие над ухом мошки и комары казались волгоградцам настоящим летним кошмаром. Однако с появлением ос и пчел назойливый гнус кажется весьма безобидным созданием. Кто из жалящих насекомых получил звание главного летнего задиры? Как отличить друг от друга опасных «пришельцев»? И что делать, если вы попали под их удар? Подробнее обо всем – в материале ИА «Высота102».

Осы

Главным гостем на уличных пикниках волгоградцев становятся осы. Узнать их среди других насекомых совсем не сложно – несмотря на страсть к сладкому, насекомое отличается тонкой талией.

- Они могут быть разными – кроме всем известных бумажных ос встречаются и земляные, паразитические осы, а также осы – наездники, - рассказывает доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко. – Они ведут общественный или одиночный образ жизни, часто хищничают, но в основном выбирают для себя сахаристую пищу. Личинок же осы чаще всего кормят животной пищей. Например, земляные осы парализуют пауков и насекомых, относят их в норку или вылепленное из глины гнездо – «горшочек», откладывают на жертву яйцо и, запечатывая, живут рядом с ними. Появившаяся личинка растет и постепенно ест еще живого, но парализованного «сокамерника».

Впрочем, самой популярной в своем виде была и остается именно бумажная оса. Вместе с семьей – от 5 до 20 особей – она мастерит гнездо из пережеванной растительности, внешне практически неотличимой от тончайшей бумаги.

- Бумажные осы довольно агрессивны и, обладая гладким жалом, могут жалить человека по несколько раз, - добавляет волгоградский биолог.

Специалисты убеждены, что без ощущения реальной угрозы оса не станет вредить человеку. А для дополнительной уверенности горожанам советуют не оставлять на столах недоеденные блюда, и не допускать появления гнезд в домах и на садовых участках. При встрече с насекомым лучше всего остановиться и не размахивать руками.

- При употреблении пищи или напитков на природе я бы советовал горожанам проявлять осторожность. Осы и шершни могут прилетать на вкусные, особенно сладкие, продукты. Человек в свою очередь рискует не заметить насекомое, обедающее на другой стороне арбузного ломтика. При попадании в рот или пищевод такое насекомое будет защищаться. Ужаление в нёбо, язык и, особенно, в глотку может привести к быстро развивающемуся отёку, который способен перекрыть путь вдыхаемому воздуху, - комментирует специалист.

В свою очередь медики успокаивают – в большинстве случаев единичное ужаление осы оставит после себя неприятное послевкусие, но не нанесет серьезного вреда здоровью. Тем не менее, пораженный участок кожи нужно промыть водой и продезинфицировать.

Пчелы

В разгар «жалящего» сезона волгоградцам нужно знать в лицо и другого знаменитого возмутителя общественного спокойствия. Знакомьтесь – брутальная медоносная пчела, умирающая сразу после атаки на своего соперника. От осы ее отличает волосяная шубка, более плотное телосложение и округлое брюшко, за которым «талия» становится практически незаметной.





- Именно у медоносной пчелы и пары близких ей видов имеется специфическое отличие – зазубренное жало, которое намертво застревает в теле атакованного врага. Пчела вырывает жало, а после умирает от серьезной травмы. Другие виды пчел не так брутальны и могут жалить по несколько раз, - объясняет Николай Онистратенко. – Медоносные пчелы живут большими сложными семьями – роями, отложенные для детей запасы – мед и пергу – запечатывают в восковые соты. Обнаружив такую способность, наши предки занялись бортничеством, то есть грабительством диких роев. При переселении в Евразию они прихватили с собой и пчелиные семьи, расселив таким образом этот североафриканский вид по всему миру.

Наряду с медоносными пчелами, отличающимися «корзиночками» для переноса собранной пыльцы на задних лапках, биологи выделяют и других интересных сородичей. Например, пчел-плотников, которые собирают небольшие домики из листвы, и мимикрирующих под муравьев и пауков земляных пчел.

- У жалящих насекомых жало образовано видоизмененным яйцекладом. Все рабочие особи - специализированные самки, - комментирует Николай Онистратенко. - Так что имеет значение , кто вас обидел. Если комар, паук, слепень или змея – вас укусили. Ртом. А если пчела, оса или шершень, то ужалили. Яйцекладом.

Среди других насекомых пчелы выделяются своей агрессивностью. Не перенося запаха пота, в большинстве случаев они нападают на человека именно из-за него.

- Многие социальные насекомые имеют инстинкт общественной защиты колонии и жилища. Один из механизмов - мобилизующее действие запаха яда. Если одна пчела пожертвовала жизнью, чтоб ужалить противника, значит, опасность весьма высока. Остальные пчёлы, почуяв яд, могут атаковать место ужаления. И тогда человек рискует пострадать от развивающегося анафилактического шока. Осы и шершни также реагируют на запах яда и атакуют все за одним по принципу "делай, как я", - говорит биолог.

После пчелиной атаки пострадавшему следует в первую очередь вытащить жало. И до, и после процедуры место укуса, а также используемые инструменты необходимо продезинфицировать перекисью, разбавленным водой нашатырным спиртом или спиртовым растровом. После этого на место отека советуют положить влажное полотенце или грелку с холодной водой – это замедлит всасывание яда.

Шмели

Одним из самых миролюбивых "полосатиков" биологи называют именно шмеля. С виду этот мохнатый пухляш и впрямь выглядит достаточно миролюбиво. Но проверять его на прочность горожанам все же не советуют.





При ужаливании шмель впрыскивает яд под кожу своей жертвы и быстро ретируется с места. В отличие от своих сородичей, нападение не стоит ему жизни.

- У людей с аллергией на яд осы, пчелы или шмеля даже единичное ужаливание может вызвать весьма тяжелые последствия, - предупреждают сотрудники МЧС. – Кроме крапивницы и отеков человеку может грозить появление одышки, сильного сердцебиения и головокружения, боль в животе, рвота, высокая температура, судороги тела. Возможен анафилактический шок. При отеке языка и гортани в свою очередь есть риск удушья. В этом случае пациенту необходимо как можно оперативнее вызвать скорую помощь.

Шершни

В глазах людей с ярковыраженным страхом насекомых крупный шершень выглядит как настоящий полосатый монстр. Вырастая до шести сантиметров в длину, он строит гнезда на деревьях, а иногда и между корнями. На встречу с человеком его чаще всего толкает распахивание территорий и вырубка лесов.





Впрочем, на нарушение собственных границ шершни реагируют крайне агрессивно. При приближении человека к гнезду выставленные на страже «охранники» издают предупреждающий звук, созывая на помощь все семейство. Если встреча с насекомыми, живущими по правилу «мой дом – моя крепость», все же случилась, биологи советуют горожанам не усугублять ситуацию размахиванием рук и любыми другими резкими движениями.

- Место укуса стоит промыть водой и обработать санитайзером, а после наложить на него холодный компресс. При появлении аллергической реакции – принять антигистаминный препарат и обратиться за медицинской помощью, - рекомендуют волгоградские врачи.

Об обитающих в Волгоградской области пауках и змеях, а также о последствиях их укусов корреспонденты ИА «Высота102» рассказывали в отдельных материалах.

Фото Павла Сторчилова