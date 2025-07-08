Две недели до старта сезона: на кого поставил «Ротор»





До старта нового сезона Первой лиги остается две недели. Уже 18-21 июля пройдут первые матчи розыгрыша первенства 2025/2026. Футболисты и тренерский штаб волгоградского «Ротора» во главе с Денисом Бояринцевым сейчас находятся на тренировочных сборах в Саранске. Параллельно с этим руководство клуба проводит активную трансферную кампанию, стараясь решить задачи по усилению команды. ИА «Высота 102» проанализировало, кто в последние дни присоединился к сине-голубым, а кто покинул клуб, и как эти перестановки могут повлиять на перспективы команды в новом сезоне.



Кирилл Никишин

21-летний нападающий, перешедший в «Ротор» на правах аренды из калининградской «Балтики» на один сезон с правом выкупа. Отметим, в предстоящем сезоне Первой лиги снова будет действовать так называемое правило «лимитчика» (на поле во время игры должен находиться как минимум один игрок 2004 года рождения и младше). Никишин в случае выигрыша конкуренции поможет соблюсти данный пункт регламента. В прошлом сезоне в составе «Балтики» Кирилл, который может действовать также на позиции правого атакующего полузащитника, выиграл турнир Первой лиги в калининградском коллективе. Кроме того, перспективный игрок уже имеет опыт выступлений в молодежной сборной России. Никишин призван усилить атакующий потенциал сине-голубых.

Александр Хохлачев

28-летний нападающий, проведший всю карьеру в песчанокопской «Чайке». Является легендой и лучшим бомбардиром за всю историю клуба из Ростовской области. В 276 матчах Александр 52 раза поразил ворота, в том числе неоднократно забивал и «Ротору» в очных противостояниях. Болельщики сине-голубых заинтригованы тем, как Хохлачев покажет себя вне дома и вне команды, в которой он был безусловным лидером. В «Роторе» опытному нападающему предстоит с чистого листа завоевать любовь поклонников команды и доверие тренерского штаба.

Ярослав Арбузов

Арбузов, как и Никишин, попадает под правило «лимитчика». 21-летний полузащитник перешел в «Ротор» на правах аренды из «Балтики» на год с правом выкупа. В прошлом сезоне Ярослав выступал за «Чайку» вместе с Хохлачевым, но результативными действиями не отметился. Вполне вероятно, что Арбузов составит конкуренцию в атакующей линии Илье Сафронову.





Александр Коротков

25-летний уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник академии местного «Зенита». Коротков имеет солидный опыт выступлений в Первой лиге за разные команды (94 матча). Завершал прошлый сезон он в «Тюмени», которая вылетела во Вторую лигу по итогам первенства. Коротков, играющий на позиции левого и правого защитника, поможет усилить фланги обороны.

Вячеслав Бардыбахин

Бардыбахин, так же как и Коротков, выступает на краях защиты - преимущественно слева. Между двумя этими новобранцами будет серьезная борьба за стабильное место в стартовом составе. Оба игрока призваны заменить перешедшего на днях в «Урал» Дмитрия Прищепу, который в сезоне 24/25 стал одним из лидеров и важнейшим исполнителем «Ротора». Напомним, этот 24-летний белорусский футболист не только активно помогал в обороне, но и проявил себя в атаке, забив три гола в 27 поединках. Теперь Дмитрий, яркими действиями влюбивший в себя волгоградских болельщиков, будет защищать цвета клуба из Екатеринбурга. «Урал» снова станет одним из соперников «Ротора» в предстоящем розыгрыше Первой лиги. А что касается Бардыбахина, то перешел он в стан сине-голубых на правах аренды с правом выкупа из тольяттинского «Акрона», в котором Вячеслав в прошлом сезоне провел восемь матчей в РПЛ.

Владимир Сугробов



28-летний вратарь, минувший сезон отыгравший за «Челябинск» во Второй лиге. Помог уральскому коллективу заработать повышение в классе, отразив пенальти в стыковых матчах за выход в подэлитный дивизион против астраханского «Волгаря». Сугробов, являющийся уроженцем Саратова, практически наверняка навяжет равную борьбу за место в воротах Чагрову. Никита провел сезон 24/25 на высоком уровне, но для дальнейшего прогресса он нуждался в конкуренции после ухода из команды еще одного голкипера Вадима Аверкиева. Вполне вероятно, что Чагров с Сугробовым будут бороться за место основного вратаря по ходу всего предстоящего сезона, что сделает волгоградскую команду только сильнее благодаря мощной конкуренции.





Михаил Мальцев

Последнее на данный момент подписание «Ротора» в летнее межсезонье. 24-летний атакующий полузащитник вернулся в волгоградскую команду, где выступал в минувшем сезоне на правах аренды из московской «Родины». В 32 матчах за сине-голубых Мальцев забил четыре гола и сделать пять результативных передач. Кроме того, Михаил стал автором самого красивого забитого мяча в составе волгоградцев по итогам сезона. Напомним, Михаил в Саратове со штрафного поразил ворота «Сокола» в октябре 2024 года и принес команде Дениса Бояринцева минимальную победу - 1:0. Из плюсов данного приобретения можно отметить, что Мальцев уже хорошо знаком с требованиями тренерского штаба и сыгран с некоторыми партнерами. Поэтому долгая адаптация Михаилу к новым-старым условиям вряд ли потребуется. Болельщики уже сейчас ждут многого от возвращения Михаил в Волгоград.

Напомним, ранее новичками «Ротора» стали Николай Покидышев, Артем Симонян, Денис Фомин, Дмитрий Сасин, Давид Давидян и Анатолий Макаров.

В то же время нескольким футболистам за последние дни пришлось покинуть клуб. Конечно, они старались принести пользу команде, но по разным причинам им не удалось полностью продемонстрировать свои возможности.







Илья Кухарчук

34-летний нападающий прошлым летом перешел в «Ротор» на правах аренды из коллектива-участника РПЛ - «Пари НН». Вероятно и болельщики, и тренерский штаб ожидали большего от Кухарчука в волгоградской команде. 21 матч, два гола и одна результативная передача - явно не тот результат, который ждали от Ильи. К сожалению, травмы сыграли свою роль и не позволили Кухарчуку набрать стабильную форму и стать одним из ключевых исполнителей в команде Дениса Бояринцева. При этом вряд ли у болельщиков сине-голубых могут быть претензии к Илье по самоотдаче и бойцовским качествам футболиста, вернувшегося в итоге в клуб из Нижнего Новгорода после окончания срока аренды.





Иван Сутугин

Молодой атакующий полузащитник перешел в «Ротор» так же в аренду из «Пари НН» - только в зимний трансферный период. К сожалению, Иван вряд ли чем-то успел запомниться - по два матча в «Роторе» и «Роторе-2» и один гол за вторую команду. Предстоящий сезон 21-летний Сутугин проведет в стане дебютанта Первой лиги - «Спартаке» из Костромы.





Владислав Морозов

Форвард пополнил состав «Ротора» перед стартом минувшего сезона. Морозов уже был знаком Бояринцеву по совместной ранее работе в «Соколе». Но в Волгограде 23-летний Владислав себя так и не нашел. Один гол и одна голевая в 22 поединках - такая статистика не заставит грустить амбициозных болельщиков сине-голубых об уходе нападающего, который на данный момент новый клуб себе еще не нашел.

Дамир Таликин

Центральный полузащитник за один сезон игры за «Ротор» проявил себя добротно, в 24 матчах отличившись однажды. Но показанного уровня игры не хватило 25-летнему Таликину, чтобы продлить контракт, который истек по окончании первенства.

Игорь Соколов

23-летний полузащитник провел 16 матчей за «Ротор», но результативными действиями не отметился.





Тимур Касимов

Нападающий летом прошлого года перешел в «Ротор» на правах аренды из подмосковных «Химок». Касимов на определенных отрезках играл на хорошем уровне, однако стабильности ему, как и многим другим ушедшим исполнителям, не хватило. В итоге - три мяча и две голевые передачи за 23 встречи. Наверняка от Тимура ждали большего в Волгограде.

Напомним, ранее «Ротор» также покинули Заурбек Плиев, Артем Лутцев, Павел Котов, Юрий Завезен, Евгений Болотов, Владислав Тюрин, Максим Турищев и упомянутые выше Вадим Аверкиев и Дмитрий Прищепа.

Отметим, трансферное окно в России открыто до 11 сентября. Поэтому изменения в составе волгоградской команды как на вход, так и на выход - еще возможны.



Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев