Общество

Депутаты готовят повышение штрафов для волгоградцев до 300 тыс. рублей

Общество 15.07.2025 20:34
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15.07.2025 20:34


Депутаты Волгоградской областной думы решили внести в региональный Кодекс об административной ответственности ряд изменений, согласно которым в Волгограде и области существенно вырастут штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте, парковку на зеленой территории и даже навязчивое гадание на улице. 

Зелени много не бывает 

На сегодня в Волгоградской области, согласно последней редакции Кодекса от 2023 года, в регионе за парковку на зеленой зоне предусмотрены штрафы в размере от 2500 до 5000 рублей для физлиц, от 15 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 40 тысяч рублей для юрлиц. В случае фиксации административного правонарушения на фото и видео предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере 2500 рублей, на юридических лиц - 30 тысяч рублей.

Законопроектом о внесении изменений в Кодекс Волгоградской области об административных правонарушениях штраф за стоянку на зеленой зоне для юрлиц предлагается повысить до 200 тысяч. Физическим лицам в случае нарушений тоже ужесточат наказание. 

Так, за размещение транспортных средств (за исключением техники, связанной с эксплуатацией озелененных территорий и уходом за зелеными насаждениями) на озелененных территориях влечет наложение штрафа: 

  • на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; 
  • на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; 
  • на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
В случае фиксации парковки на зеленой  территории работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи в облдуме предлагают штрафы: 
  • на граждан в размере 3 тысяч рублей; 
  • на юридических лиц — 100 тысяч рублей. 

В Волгограде и трава зеленей? 

Интересно, что Волгоград авторы инициативы выделяют особняком и предлагают для горожан за парковку на «зеленке» штрафы в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. 

В случае наличия подтверждающих нарушение фотографий и видео штраф для граждан предлагают зафиксировать на уровне 4 тысяч рублей, для юридических лиц – 150 тысяч рублей.

Предъявите билетик 

«Больно» ударят изменения, предложенные депутатами Волгоградской областной думы, и по безбилетникам в общественном транспорте. На сегодня за проезд «зайцем» в автобусах, троллейбусах и трамваях  предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Народные избранники предлагают повысить его в 4 раза – до 2000 рублей.

Если же вы не заплатили по каким-то причинам за багаж или собачку, придется заплатить вместо 500 рублей от 1000 до 2000 рублей. 

К гадалке не ходи 

Интересно, что больше 10 лет в Волгоградской области не менялись штрафы за «навязчивое обращение к гражданам с целью гадания, попрошайничества». До сих пор приставания к волгоградцам со словами «Дай ручку, погадаю!» наказывались суммами от одной до 3 тысяч рублей. 

Депутаты Волгоградской областной думы решили устранить этот пробел и зафиксировать штраф на уровне 5 тысяч рублей без возможности снижения размера наказания по каким-либо причинам. 

Потише!

В три раза предлагают в областной думе увеличить штрафы и за нарушение тишины. 

На текущий момент в Волгоградской области нарушение покоя граждан в жилых домах и подъездах, на улицах и во дворах, в медицинских и оздоровительных организациях, а также на дачах и в других местах отдыха с 22.00 часов до 7.00 часов (за исключением проведения аварийных и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения), влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10 000 рублей; на юридических лиц - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей.

Инициаторы изменений предлагают установить административное наказание в следующем виде: 

  • на граждан – от 3000 до 5000 рублей; 
  • на должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; 
  • на юридических лиц — от 80 тысяч до 100 тысяч рублей.
Отметим, что законопроект, предполагающий увеличение штрафов, находится на рассмотрении комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, развитию территорий и информационной политике Волгоградской областной думы. После этого он будет передан на рассмотрение депутатов. 

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