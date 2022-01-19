Борьба с коррупцией

Бывший глава Роспотребнадзора в Волгограде пойдет под суд из-за Кировской свалки

Борьба с коррупцией 19.01.2022 16:39
0
19.01.2022 16:39


Прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора. Александр Злепко обвиняется в превышении должностных полномочий. 
По версии следствия, обвиняемый в период замещения должности  руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в апреле 2017 года при отсутствии законных оснований выдал ООО «Экотехсервис» экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения, на основании которых данной организацией впоследствии была получена лицензия на деятельность по обращению с отходами I-IV классов опасности.
В июне 2017 года между комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и ООО «Экотехсервис» был заключен государственный контракт на выполнение работ по обеспечению экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда. Согласно условиям госконтракта,  подрядчик должен был до 4 августа 2018 года  утилизировать отходы с территории свалки в Кировском районе Волгограда методом транспортировки на пруд-накопитель в Светлоярском районе Волгоградской области, а также провести ряд рекультивационных мероприятий.
Как пояснила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в дальнейшем ООО «Экотехсервис» при отсутствии необходимых условий и оборудования незаконно осуществляло работы по перемещению отходов со свалки в Кировском районе Волгограда на территорию пруда-накопителя в Светлоярском районе области. При этом фактически работы по утилизации отходов с территории свалки в Кировском районе Волгограда не выполнены в полном объеме, мероприятия по абсорбированию верхнего слоя пруда-накопителя в Светлоярском районе области проведены с существенными нарушениями условий государственного контракта.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признает.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу Центральным районным судом.Волгограда. Санкция ч.1 ст.286 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Ранее уголовное дело в отношении директора ООО «Экотехсервис» по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) направлено в суд для рассмотрения по существу.
Любопытно, что Александр Злепко покинул свой пост в мае 2017 года, буквально через месяц после того, как выдал необоснованное заключению  ликвидатору Кировской свалки. Он возглавлял управление Роспотребнадзора с 2005 года, после него этот пост заняла Ольга Зубарева. 
Напомним, на ликвидации Кировской свалки "Экотехсервис" заработал около 900 миллионов рублей. Против переноса свалки на пруд-накопитель выступали жители Светлоярского района и экологи, однако власти уверяли, что данный проект соответствует экологическим требованиям.   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме! ЖК "Кача" построен полностью из кирпича.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Борьба с коррупцией
11.01.2022 08:17
Борьба с коррупцией 11.01.2022 08:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.12.2021 08:38
Борьба с коррупцией 31.12.2021 08:38
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.12.2021 17:16
Борьба с коррупцией 20.12.2021 17:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.12.2021 17:06
Борьба с коррупцией 16.12.2021 17:06
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.12.2021 14:00
Борьба с коррупцией 16.12.2021 14:00
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.12.2021 16:19
Борьба с коррупцией 04.12.2021 16:19
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.12.2021 12:59
Борьба с коррупцией 01.12.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.11.2021 18:33
Борьба с коррупцией 29.11.2021 18:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.11.2021 13:39
Борьба с коррупцией 27.11.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.11.2021 14:17
Борьба с коррупцией 26.11.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.11.2021 11:21
Борьба с коррупцией 26.11.2021 11:21
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
16.11.2021 15:12
Борьба с коррупцией 16.11.2021 15:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
15.11.2021 13:15
Борьба с коррупцией 15.11.2021 13:15
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.11.2021 20:46
Борьба с коррупцией 12.11.2021 20:46
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.11.2021 14:01
Борьба с коррупцией 12.11.2021 14:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:13
Подсудимый экс-чиновник администрации Волгоградской области заболел перед вынесением приговораСмотреть фотографии
19:33
Росводресурсы ожидает много воды в водохранилищах Волги и КамыСмотреть фотографии
18:38
Дикая лиса атаковала людей у подножия Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:14
СК проводит проверку после массовой эвакуации учреждений в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:09
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор освятил воды ВолгиСмотреть фотографии
16:39
Бывший глава Роспотребнадзора в Волгограде пойдет под суд из-за Кировской свалкиСмотреть фотографии
16:36
Две школы в Волгограде распустили учеников по домам после анонимок с угрозамиСмотреть фотографии
16:32
Бетонный козырек рухнул у подъезда пятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:52
12 тысяч волгоградцев отметили Крещение в храмах и купеляхСмотреть фотографии
15:12
Волгоградская область оказалась в середнячках по охвату тестированием на COVIDСмотреть фотографии
15:06
В Волгограде обследовали сотню школ и садиков после сообщений о минированииСмотреть фотографии
13:52
Банк «Открытие» и Visa разыграют три круиза в АрктикуСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде отец-«кукушка» тратил на себя социальную пенсию сынаСмотреть фотографии
13:38
Карантин по коронавирусу ввели в 68 школах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:26
«Ситиматик-Волгоград»: для удобства жителей открыто несколько каналов связи по вопросам коммунальной услуги вывоза отходовСмотреть фотографии
13:12
В Волгоградской области за год появилось 337 детей «из пробирки»Смотреть фотографии
13:10
Удаленка и тестирование: какие меры введут на предприятиях Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:43
Облачная связь: «Ростелеком» обеспечил бизнес-центр «Ворошиловский» виртуальной телефониейСмотреть фотографии
12:40
Браку с иностранкой в Волгоградской области помешало УФСБСмотреть фотографии
12:08
В эвакуированных школах Волгограда отменяют урокиСмотреть фотографии
12:01
Бочаров обсудит с промышленниками распространение «омикрона» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:40
Взрывной рост заболевших коронавирусом отмечен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
Водителя «Яндекс.Такси» с иностранными правами остановили в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:14
«Ростелеком» подвел итоги первого этапа проекта «Цифровая образовательная среда»Смотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области массово эвакуируют школы и детские садыСмотреть фотографии
10:59
Путин наградил жителя Волгоградской области за спасение двоих тонувших детейСмотреть фотографии
10:43
Православные волгоградцы отмечают Крещение ГосподнеСмотреть фотографии
10:19
Подросток попал под колеса двух легковушек под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:21
В Волгоградской области УК оштрафовали за затопленный подвалСмотреть фотографии
08:00
Вьюга накроет Волгоградскую область после короткой передышкиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 