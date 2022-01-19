



Прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора. Александр Злепко обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, обвиняемый в период замещения должности руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в апреле 2017 года при отсутствии законных оснований выдал ООО «Экотехсервис» экспертное и санитарно-эпидемиологическое заключения, на основании которых данной организацией впоследствии была получена лицензия на деятельность по обращению с отходами I-IV классов опасности.

В июне 2017 года между комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и ООО «Экотехсервис» был заключен государственный контракт на выполнение работ по обеспечению экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда. Согласно условиям госконтракта, подрядчик должен был до 4 августа 2018 года утилизировать отходы с территории свалки в Кировском районе Волгограда методом транспортировки на пруд-накопитель в Светлоярском районе Волгоградской области, а также провести ряд рекультивационных мероприятий.

Как пояснила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в дальнейшем ООО «Экотехсервис» при отсутствии необходимых условий и оборудования незаконно осуществляло работы по перемещению отходов со свалки в Кировском районе Волгограда на территорию пруда-накопителя в Светлоярском районе области. При этом фактически работы по утилизации отходов с территории свалки в Кировском районе Волгограда не выполнены в полном объеме, мероприятия по абсорбированию верхнего слоя пруда-накопителя в Светлоярском районе области проведены с существенными нарушениями условий государственного контракта.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признает.

Уголовное дело будет рассматриваться по существу Центральным районным судом.Волгограда. Санкция ч.1 ст.286 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Ранее уголовное дело в отношении директора ООО «Экотехсервис» по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Любопытно, что Александр Злепко покинул свой пост в мае 2017 года, буквально через месяц после того, как выдал необоснованное заключению ликвидатору Кировской свалки. Он возглавлял управление Роспотребнадзора с 2005 года, после него этот пост заняла Ольга Зубарева.

Напомним, на ликвидации Кировской свалки "Экотехсервис" заработал около 900 миллионов рублей. Против переноса свалки на пруд-накопитель выступали жители Светлоярского района и экологи, однако власти уверяли, что данный проект соответствует экологическим требованиям.



