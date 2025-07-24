Общество

Так гуманнее? Волгоградская облдума приняла новый закон о бездомных собаках

Общество 24.07.2025 12:59
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24.07.2025 12:59


Сегодня, 24 июля, депутаты Волгоградской облдумы проголосовали за новый закон об отдельных вопросах обращения с животными без владельцев. Его разработчиками стали депутаты Госдумы Андрей Гимбатов и Виталий Лихачев. С презентацией законодательной новеллы на заседании регпарламента выступил один из разработчиков – Андрей Гимбатов. Он подчеркнул, что законопроект направлен на защиту жителей волгоградского региона от агрессии животных без владельцев и в то же время устанавливает стандарты гуманного, подчеркнул он, отношения к животным в период их пребывания в пунктах временного содержания и приютах. 

– Документ определяет перечень мероприятий, способствующих поиску новых владельцев для безнадзорных животных, гарантирует достойное пожизненное содержание животных в приютах в случае, если по объективным причинам их невозможно вернуть в среду привычного обитания, – уточнил парламентарий.

К числу механизмов, регулирующих вопросы в сфере обращения с животными без владельцев, в частности, отнесено требование ограничить перевозку животных в пункт временного содержания по времени, расстоянию, максимальному их количеству в транспорте и об обязательном наличии воды. Перевозка животных должна проводиться в условиях, исключающих их травмирование, увечье или гибель, при этом передача отловленного животного в пункты размещения должна производиться незамедлительно. Условия содержания животных должны удовлетворять их природную потребность в воде, еде и сне, заявили в думе. Между тем, эти правила уже давно соблюдаются во многих муниципалитетах. 

При этом законопроект запрещает возвращение в привычные места обитания животных, проявляющих немотивированную агрессию по отношению к другим животным или людям, а обязывает оставлять их в приютах. Однако дополнительных средств на содержание таких животных в приютах законопроектом не предусмотрено.

Есть в проекте закона и особенно чувствительный момент – эвтаназия. Хотя законопроект запрещает умерщвлять животных без владельцев, делать это все-таки будут в некоторых случаях. Например, чтобы прекратить  непереносимые физические страдания нежизнеспособного животного при наличии тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы; случаев, когда животное является носителем возбудителя опасной болезни или болеет ею или, если животные без владельцев напали на человека, укусили его или даже поцарапали. Все эти условия требуют подтверждения и заключения специалистов, заверили в думе.

Из всех депутатов Волгоградской облдумы после доклада одного из разработчиков и содокладов руководителей профильных ведомств регпарламента лишь у одного появился вопрос.  Владимир Ефимов поинтересовался, а как обстоят дела с бездомными животными в зарубежных странах. На что депутат Госдумы заверил, что у нас – «гуманнее в разы».

Мы в составе рабочей группы в Госдуме изучали опыт и в странах Европы, и в США, и в Австралии. Если у него нет владельца, в приютах его содержат всего от 3 до 30 дней. А эвтаназии подвергаются животные не только с травмами и агрессивные, но и те, кого за этот период не удается пристроить. Вот так эти «светочи демократии» поступают с бездомными животными у себя, а нам пытаются навязывать, как нам правильно делать, – ответил Андрей Гимбатов. 

Тему поддержал и спикер облдумы Александр Блошкин. 

Наши депутаты были, конечно, за границей и видели, что там нет бездомных животных на улицах, – подметил он. 

А кто-то из депутатов вспомнил, что в Австралии и вовсе разрешено отстреливать бездомных животных на частных угодьях. 

К слову, Андрей Гимбатов напомнил, что в Госдуму поступил еще один законопроект о запрете хаотичного кормления бездомных животных рядом с домами. Однако подчеркнул, что этот вопрос следует рассматривать не отдельно, как запретную меру, а в рамках комплексного решения проблемы с животными без владельцев. 

Кстати, сегодня же депутаты «вдогонку» приняли  изменения в региональное законодательство, наделяющие органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области дополнительными полномочиями при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. В частности, они касаются пребывания животных в пунктах временного содержания, которые, подчеркнули в регпарламенте, позволят обеспечить безопасность граждан и в то же время защитить животных от незаконных действий с ними. 

Фото V102.RU (архив)


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