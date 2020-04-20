При расследовании дела о миллиардной ликвидации Кировской свалки в Волгограде могут всплыть «крупные рыбы»





Нашумевшая история ликвидации Кировской свалки в Волгограде может стать основой для объемного уголовного дела о преступной схеме освоения бюджетных средств с фигурантами из числа топ-чиновников областной администрации, приближенных к ним лиц, экспертов экологов, бывшего руководителя Управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергея Васильева и должностных лиц ООО «ЭкоТехСервис». Речь идет о выполнении работ по государственному контракту на сумму почти в миллиард. Договор был подписан 7 июня 2017 года между комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (государственный заказчик) и ООО «ЭкоТехСервис» (генеральный подрядчик). Дополнительным соглашением от 13 июля 2017 года функции государственного заказчика были переданы ГКУ ВО «Дирекция водохозяйственного строительства».

Как стало известно ИА «Высота 102», в ближайшее время природоохранными прокурорами будет решаться вопрос о направлении в органы предварительного расследования материалов, собранных по следам деятельности «группы товарищей» с признаками таких преступлений как мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, халатность, нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и т.п.

Согласно первоначальному проекту, утвержденному в 2016 году, предусматривалась полная ликвидация чрезвычайно токсичной Кировской свалки и утилизация отходов, а также техногенных грунтов на лицензированных полигонах ТБО Волгоградской области. Такой механизм представлялся экспертам единственно возможным с точки зрения соблюдения всех требований. Соответствующие документы были отправлены администрацией Волгоградской области в Минприроды РФ для согласования и последующего выделения федеральной субсидии.





Однако уже после принятого в федеральном центре положительного решения о выделении под представленный проект субсидии, руководством Волгоградской области был сделан смелый шаг, как предполагается, в обход действующего законодательства. Работавший тогда первым заместителем губернатора Александр Беляев направил письмо в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования с просьбой поручить проведение корректировки госэкспертизы Управлению Росприроднадзора по Волгоградской области. После этого в текст проектной документации были внесены изменения, оформленные отдельным томом без внесения корректировок в разделы проектной документации. В этих изменениях, в том числе, возникает некий специализированный полигон, эксплуатируемый ООО «Экотехсервис». Именно на этот «спецполигон», а вовсе не на лицензированные полигоны ТБО, становится возможно размещение завалов Кировской свалки. Ход дальнейших действий «ликвидаторов» известен - отходы Кировской свалки свезены и без всякой утилизации фактически захоронены в пруде-накопителе СЖК в Светлоярском районе и без того представлявшем серьезную экологическую опасность.





По сведениям ИА «Высота 102», Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям буквально в эти дни направило Волжскому межрегиональному и Волгоградскому межрайонному природоохранным прокурорам заключение с изложением всех выявленных фактов нарушений законодательства и предполагаемых махинаций с разрешительными документами по ликвидации Кировской свалки.





Главными героями скандала, как и в случае с подозрительной историей расчистки 18 свалок Среднеахтубинского района , могут стать бывший руководитель Управления Росприроднадзора по Волгоградской области, а ныне глава администрации губернатора Астраханской области Сергей Васильев и председатель экспертной комиссии государственной экспертизы волгоградский профессор Владимир Желтобрюхов. Он, кстати, одновременно стал и разработчиком «технологии», по которой Кировская свалка перекочевала в пруд-накопитель в Светлоярском районе. Кроме того, у профильных органов может возникнуть очередная порция вопросов к ООО «ЭкоТехСервис». Кто в реальности стоит за этой компанией, пока не афишируется, но есть версии, что связи «ЭкоТехСервиса» весьма и весьма влиятельны.





Ранее, напомним, начальнику ГСУ МВД России по Волгоградской области природоохранными прокурорами уже были направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании Юрия Дергачева - директора ООО «ЭкоТехСервис» (ИНН 3461009667) - генерального подрядчика исполнения госконтракта по перевозке отходов с Кировской свалки в пруд-накопитель в Светлоярском районе. Юрий Дергачев может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и быть обвиненным в хищении почти 85 миллионов рублей.

ИА «Высота 102» будет следить за ситуацией.







