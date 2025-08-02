КСП нашла ошибки в контракте на ремонт водовода в Котово

КСП Волгоградской области проверила эффективность использования средств резервного фонда администрации региона, выделенных на ремонт части аварийного водопровода в Котово, и нашла нарушения в действиях районных чиновников, передает V102.RU.

Напомним, в 2023 и 2024 годах для предотвращения угрозы ЧС на территории Котовского района из резервного фонда город получил 625 миллионов 470 тысяч рублей для замены ветхих участков водопровода общей протяженностью в 11,1 км из 37,4 км от хутора Филин до Котово, после чего был заключен контракт с подрядчиком без проведения конкурсных процедур.

Однако выяснилось, что администрация Котовского района не выполнила требование закона о контрактной системе о применении типовых условий контракта. Также смета была составлена без формирования ведомости объемов работ технологически законченных элементов.

Администрация района после проверки аудиторов приняла меры по устранению выявленных недостатков. Также по рекомендации КСП с целью своевременного выявления и предупреждения аварийных ситуаций было организовано проведение регулярного контроля за состоянием водопровода.

В этом году ремонт водовода продолжился. Как уже сообщалось, планируется заменить еще 7605 метров водовода от станции водоподготовки хутора Филин Даниловского района до существующей врезной камеры №17 в районе Даниловского полигона. Общая сумма контракта составила 442 миллиона рублей – деньги также выделены из резервного фонда администрации региона. В июле был уже заключен контракт с ООО «Фабер Гласс Рус». Строительным контролем реконструкции водопровода займется ООО «Ситикс».