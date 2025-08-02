Происшествия

Громкие хлопки встревожили жителей района Волгоградской области

Происшествия 02.08.2025 09:42
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02.08.2025 09:42


Жители Волгоградской области сообщают о происшествии в Нехаевском районе. Как рассказали волгоградцы, в районе Динамовского сельского поселения минувшей ночью были слышны громкие хлопки.

У Динамовского ночью что-то бахало. Проснулись, рванули на улицу, но ничего подозрительного не видели в небе. Погремело какое-то время и стихло, – сообщили читатели ИА «Высота 102».

Похожие сообщения появились и в телеграм-каналах. Жители Нехаевского района делились информацией о хлопках и пытались прояснить ситуацию, уточняя, что слышали громкие хлопки около двух часов ночи.  

ИА «Высота 102» удалось выяснить, что в ночь на 2 августа в Нехаевском районе проводились учения.

Проводилась противоаварийная тренировка по устранению возможной аварии на магистральном газопроводе в Нехаевском  районе Волгоградской области, – сообщили информагентству в компании «Газпром трансгаз Волгоград».

Громкие хлопки, уточняется, прозвучали в рамках в указанной тренировки.

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