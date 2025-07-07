



Одна из самых известных в Волгограде «заброшек», знаменитый «Дом печати» рядом с железнодорожным вокзалом,неожиданно для горожан начала терять остекление в оконных проемах на самых верхних этажах здания.

– Работы начали в 20-х числах июня. Сначала строители демонтировали стеклопакеты на верхних этажах и теперь постепенно опускаются вниз, – рассказывают жители Центрального района.





По словам горожан, новые стеклопакеты на месте демонтированных заполнений не устанавливаются, а со стороны видны сквозные просветы через этажи, что может говорить и о внутренних демонтажных работах.

– Фактически получается, что рабочие вычищают все внутренние конструкции и оставляют лишь несущие стены. Уже не подготовка ли это к сносу здания? - задаются вопросом волгоградцы.

Напомним, ранее объект на «золотом» месте в самом центре Волгограда принадлежал администрации Волгоградской области. Региональные чиновники неоднократно пытались избавиться от комплекса сооружений требующих ремонта, реализуя недвижимость на торгах. Однако долгое время претендентов на объект не было.

В марте 2022 года здание пытались продать за 86,3 млн рублей. Позже, когда цена была сбита до 25 млн рублей, недвижимостью завладела компания ООО «Полиграфический комбинат Царицын».





По информации Национальной системы пространственных данных, на текущий момент имущественный комплекс по адресу: ул. Коммунистическая, д. 11 общей площадью свыше 18,6 тыс. кв. метров и кадастровой стоимостью более 19,2 млн рублей по-прежнему имеет вид разрешённого использования «издательско-полиграфический комплекс».

Журналисты ИА «Высота 102» обратились в компанию «Полиграфический комбинат Царицын» с просьбой прокомментировать работы в Доме печати. В организации не подтвердили, что целью работ является подготовка здания к сносу, и пообещали представить свою официальную позицию позже.

Фото: Андрей Поручаев