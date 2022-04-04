Волгоградца осудили за секс с девочкой-подростком и склонение школьниц к наркотикам





Дзержинский районный суд Волгограда признал 22-летнего местного жителя виновным в склонении школьниц к употреблению наркотиков и секс с несовершеннолетней. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговором суда ему назначено 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его 21-летний сообщник по наркоторговле осужден к 7 годам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере группой лиц.

В суде установлено, что вечером 30 марта прошлого года 22-летний волгоградец, находясь в салоне автомобиля на остановке «Юность» в Краснооктябрьском районе, уговорил трех 14 и 15-летних девочек попробовать наркотик, содержащий героин и 6-моноацетилморфин.

Позже он воспользовался состоянием одурманенной 14-летней школьницы и вступил с ней в половую связь.

На следующий день волгоградец вместе с приятелем получили через тайник-закладку 178,2 г смеси, содержащей героин и 6-моноацетилморфин, а также 0,788 г смеси, содержащей метадон. Эти наркотики фигуранты уголовного дела распространили путем закладок на территории Волгограда и Волжского. После этого их задержали.

Вину молодые люди признали частично.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



