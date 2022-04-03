Михаил Шабунин избран главой федерации футбола Волгоградской области

Спорт 03.04.2022 15:55
03.04.2022 15:55
Сегодня, 3 апреля, на внеочередном заседании конференции Федерации футбола Волгоградской области избран новый председатель. Как сообщили ИА «Высота 102» в общественной организации, им стал Михаил Шабунин – бывший прокурор Волгограда, а сегодня заместитель руководителя аппарата губернатора Волгоградской области. За него проголосовало 53 (98%) делегатов, один человек воздержался.
Еще одним кандидатом на этот пост также был допущен Российским футбольным союзом Виталий Баташов, но он снял свою кандидатуру перед началом голосования.
В отчетно-выборный конференции, которая прошла на «Волгоград Арене», приняли участие 54 члена общественной организации из 79. Председателя избирали прямым открытым голосованием.
Должность председателя Федерации футбола Волгоградской области оставалась вакантной с 2020 года, когда экс-глава организации Рохус Шох подал в отставку в связи с занятостью в других проектах. Выборы нового главы Федерации футбола несколько раз откладывалось в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.
Экс-председатель этой общественной организации Рохус Шох, который недавно возглавил Казахскую Профессиональную лигу, сегодня выступил на внеочередной конференции. Он напомнил о противостоянии Федерации с региональным спорткомитетом, озвучил существующие проблемы. Так, Рохус Шох обратил внимание на большое количество выпускников детско-юношеских футбольных школ области, которые, оказавшись невостребованными со стороны клуба «Ротор», подписали контракты с другими профессиональными клубами.
В связи с избранием нового президента, представители общественности, среди которых Виктор Авдиенко, Юрий Староватых, Александр Шамардин, Эдуард Малый, Александр Макеев, Василий Андрющенко и другие члены федерации единогласно выступили с обращением в адрес областного спорткомитета о необходимости налаживания совместной работы с Федерацией футбола.
Фото: Федерации футбола Волгоградской области
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