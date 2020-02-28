В отставку ушел президент Федерации футбола Волгоградской области





Президент Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох написал заявление об уходе со своего поста по собственному желанию, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на федерацию. Выборы нового руководителя Федерации футбола, согласно уставу,должны пройти в течение 30 дней в рамках внеочередной конференции членов общественной организации, в число которых входят ветераны футбола, спортивные функционеры, представители районов Волгоградской области. Желающие выставить свои кандидатуры на участие в выборах должны это сделать в 10-дневный срок, предоставив в Федерацию перечень документов, определенный в уставе организации.

Рохус Шох, который руководил Федераций футбола в течение 8 лет, объяснил причины своего ухода: " Мое решение взвешенное, я обдумывал его давно и решил, что сейчас настал лучший момент. Главная причина - моя занятость. Помимо Федерации футбола Волгоградской области я возглавляю одно из крупнейших футбольных межрегиональных объединений - Союз Федераций футбола "Центр" (в который входят 12 регионов центральной России, в том числе Волгоградская область), большой объем работы выпадает в деятельности комитета массового футбола Российского футбольного союза, который я возглавляю, также я являюсь членом исполкома РФС и советником руководителя отечественного футбола Александра Дюкова. Все эти ответственные должности требуют моего максимального внимания. Пообщавшись с коллегами из РФС и посоветовавшись с Александром Валерьевичем Дюковым, я решил подать в отставку с поста главы Федерации футбола Волгоградской области. Не могу не отметить и тот факт, что на решение повлиял выход из структуры Федерации футбола Академии "Ротор", которая, в связи с возможностью участия в новых форматах юношеских всероссийских соревнований и дальнейшими перспективами развития, становится самостоятельной организацией. Этот проект, разумеется, я продолжу курировать в том же объеме, что и раньше".





Теперь членам Федерации предстоит избрать нового президента. Рохус Шох уже заявил, что никого из кандидатов поддерживать не будет.

Напомним, в августе прошлого года председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов на пресс-конференции высказал претензии в адрес Волгоградской областной федерации футбола по поводу плохой организации областных соревнований и неудовлетворительной работы по подготовке молодых футболистов. Чиновник утверждал, что президент федерации не справляется со своими обязанностями. По его словам, Рохус Шох не может должным образом руководить федерацией из-за перегрузки и занятости, так как занимает еще другие должности в структурах, связанных с футболом.

Конфликту облкомспорта и федерации футбола уже немало лет. Рохус Шох предъявлял претензии чиновникам из-за недостаточного внимания к работе, которую ведет академия «Ротор» по подготовке юных футболистов, и невостребованности воспитанников академии в родном регионе. Некоторое время назад комитет даже приостанавливал аккредитацию областной федерации футбола. И вот, прошло всего лишь полгода после пресс-конференции Александра Глинянова, где он намекал на необходимость ухода Рохуса Шоха с поста руководителя федерации, как все и случилось.



