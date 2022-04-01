Отчим угрожал отрубить голову школьнице в Волгоградской области

В Жирновском районе Волгоградской области мужчина угрожал расправой 10-летней падчерице. Как стало известно ИА «Высота 102» 1 апреля, уголовное дело в отношении отчима накануне было передано дознавателями Отдела МВД России по Жирновскому району в суд.

Семейная драма разыгралась в селе Нижняя Добринка.

— 10 февраля 2022 42-летний обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, воспользовавшись отсутствием гражданской супруги, стал упрекать 10-летнюю падчерицу в том, что она мало помогает по хозяйству, — говорится в материалах дела. — Вид испуганного ребенка привел злоумышленника в ярость и он, принеся из коридора топор, стал угрожать девочке лишением жизни. После он нанес ей удар рукой по голове и ногой в область туловища.

Причиной конфликта между мужчиной и девочкой стал ее отказ помочь переодеть малолетнего брата. Мужчина несколько раз попросил о помощи, но школьница категорично отказалась, после чего отчим и решил ее припугнуть. Взяв в руки топор, он угрожал отрубить девочке голову. Перепуганный ребенок рассказала о случившемся маме, когда та вернулась с работы. Женщина незамедлительно обратилась в полицию.

— Прибыв на место происшествия полицейские задержали подозреваемого, — рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. — В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». После сбора всех необходимых доказательств и утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения. Жителю Волгоградской области грозит до 2 лет лишения свободы.

Уточняется, что в совершенном нападении на ребенка и угрозах зарубить топором 42-летний отчим сознался сразу после задержания.

Известно, что в семье воспитывается трое детей: две девочки — дети женщины от первого брака и общий с преступником мальчиком.