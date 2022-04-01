В сгоревших камышах на юге Волгограда нашли обгоревший труп человека

В Красноармейском районе Волгограда на месте пожара, случившегося 30 марта в районе дома №26 по улице Пятиморской, обнаружили обгоревший труп женщины. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по Волгоградской области, на пожаре погибла 53-летняя жительница Волгограда.

Вечером 30 марта о ландшафтном пожаре на улице Пятиморской спасателям сообщили местные жители. Прибыв на место, расчеты ГУ МЧС ликвидировали возгорание. Уже днем 31 марта обгоревший труп обнаружила соседка погибшей.

— По предварительным данным, вечером 30 марта погибшая в компании людей без определенного места жительства распивала спиртные напитки на открытой территории. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания находился в месте обнаружения трупа, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.