Пенсионерка из Волжского убила приятельницу ударом ножа в шею

Расследования 31.03.2022 16:14
31.03.2022 16:14
В Волжском по подозрению в убийстве задержана 62-летняя местная жительница. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, следователи будут ходатайствовать об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, 30 марта волжанка пригласила в гости свою 49-летнюю приятельницу и ее сожителя. Компания отдыхала и распивала спиртное. В какой-то момент женщины поругались. Хозяйка схватила нож и нанесла приятельнице удар в шею. На шум прибежала соседка, которая увидела истекающую кровью женщину и вызвала скорую помощь. Однако спасти пострадавшую не удалось. Она скончалась в больнице.
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