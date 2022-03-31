Расследования

Прокуратура передала в суд уголовное дело бутлегера из Волгограда

Расследования 31.03.2022 15:57
31.03.2022 15:57


До шести лет лишения свободы грозит 31-летнему участнику банды бутлегеров за организацию в Кировском районе Волгограда подпольного производства спиртного и его последующую продажу. Всего в ОПГ входили девять человек: четыре уголовных ранее были направлены в суд, еще четыре находятся на стадии расследования, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По данным следствия, волгоградец в составе банды с марта 2019 года по декабрь 2020 года работал на производстве, закупке, поставке, хранении, перевозке и розничной продаже контрафактного алкоголя. Общая стоимость проданного поддельного спиртного превысила 7,6 млн рублей. Кроме того, он и восемь его подельников использовали товарные знаки известных брендов, из-за чего правообладатели потеряли 5,2 млн рублей.

Когда оперативники «накрыли» подпольное производство, они изъяли 33 тысячи литров спирта, 25 тысяч наполненных спиртным бутылок, около 134 тысяч единиц стеклотары различного объема. Под изъятие попали фурнитура для укупорки бутылок, этикетки, картонные упаковки с логотипами известных торговых марок, линии кустарного производства и емкости объемом от 1000 до 10 000 куб. м.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводило ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Дело 31-летнего бутлегера, который полностью признал свою вину, прокуратура передала в Кировский районный суд.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Расследования
31.03.2022 16:14
Расследования 31.03.2022 16:14

0
Далее
Расследования
31.03.2022 15:03
Расследования 31.03.2022 15:03

0
Далее
Расследования
31.03.2022 14:52
Расследования 31.03.2022 14:52

0
Далее
Расследования
31.03.2022 09:36
Расследования 31.03.2022 09:36

0
Далее
Расследования
30.03.2022 19:14
Расследования 30.03.2022 19:14

0
Далее
Расследования
30.03.2022 18:48
Расследования 30.03.2022 18:48

0
Далее
Расследования
30.03.2022 17:58
Расследования 30.03.2022 17:58

0
Далее
Расследования
30.03.2022 17:33
Расследования 30.03.2022 17:33

0
Далее
Расследования
30.03.2022 15:24
Расследования 30.03.2022 15:24

0
Далее
Расследования
30.03.2022 12:28
Расследования 30.03.2022 12:28

0
Далее
Расследования
30.03.2022 11:31
Расследования 30.03.2022 11:31

0
Далее
Расследования
30.03.2022 11:22
Расследования 30.03.2022 11:22

0
Далее
Расследования
30.03.2022 11:12
Расследования 30.03.2022 11:12

0
Далее
Расследования
30.03.2022 10:56
Расследования 30.03.2022 10:56

0
Далее
Расследования
29.03.2022 21:27
Расследования 29.03.2022 21:27

0
Далее

Лента новостей

17:38
Белки-пенсионерки скончались на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:48
В Волгограде появится 899 площадок для раздельного сбора мусораСмотреть фотографии
16:14
Пенсионерка из Волжского убила приятельницу ударом ножа в шеюСмотреть фотографии
15:57
Прокуратура передала в суд уголовное дело бутлегера из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:41
В центре Волгограда сажают по-крупномуСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец заказал на «Авито» сахара на 748 тысяч, но не дождался посылкиСмотреть фотографии
15:23
Под Волгоградом похоронили найденную мертвой 15-летнюю девочкуСмотреть фотографии
15:04
Встали на лыжи: более миллиона россиян посетили этой зимой олимпийские склоныСмотреть фотографии
15:03
Суд над угонщиками Toyota и Lexus из пяти регионов пройдет в ВолжскомСмотреть фотографии
14:52
Волгоградские следователи завершили дело 26 наркоторговцев из УкраиныСмотреть фотографииCмотреть видео
14:22
Полуметровый провал образовался на Второй Продольной в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:09
В Волгоградской области переносятся сроки по уплате налога по УСНСмотреть фотографии
14:03
«Девочка осталась совсем одна»: репортаж из села под Волгоградом, где нашли мертвой школьницуСмотреть фотографии
14:00
Волгоградский депутат обвинил бывших судей и полицейских в связях с УК-рейдерамиСмотреть фотографии
13:57
Чудеса случаются: в Волгограде кинологи спасли сбежавшую из квартиры дворняжкуСмотреть фотографии
13:51
Скончалась преподаватель ВолгГМУ Алла БлагодареваСмотреть фотографии
13:31
Таможенники перехватили 28 тонн сахара при попытке вывоза из Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:13
Такси «Ситимобил» прекратит работу в Волгограде в середине апреляСмотреть фотографии
13:00
Москвичка с ножом и скальпелями устроила дебош в волгоградском судеСмотреть фотографии
12:58
«Жирок накоплен»: Бочаров собрал 31 марта Совет по развитию сел и АПКСмотреть фотографии
12:14
В Волжском дважды за ночь горела одна и та же дачаСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде вывезли 10 тонн мусора с заброшенных регоператором площадокСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области стали еще реже болеть коронавирусомСмотреть фотографии
11:56
«Ростелеком» обеспечил работу системы видеонаблюдения на досрочном периоде ЕГЭ-2022Смотреть фотографии
11:56
Наглый автодилер в Волгограде раскошелится за навязанный клиенту договорСмотреть фотографии
11:22
МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь разСмотреть фотографии
11:19
Зловонная атака: с базы в Волгограде выкинули сотни мешков с гниющим лукомСмотреть фотографии
10:41
«Наши бычки и тёлочки не хуже заграничных»: волгоградский фермер рассказал о ценности отечественной мраморной говядиныСмотреть фотографии
10:39
Фура выбросила легковушку с Третьей продольной возле кладбища в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде уроженец Узбекистана надругался над двухлетней дочерьюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 