Прокуратура передала в суд уголовное дело бутлегера из Волгограда

До шести лет лишения свободы грозит 31-летнему участнику банды бутлегеров за организацию в Кировском районе Волгограда подпольного производства спиртного и его последующую продажу. Всего в ОПГ входили девять человек: четыре уголовных ранее были направлены в суд, еще четыре находятся на стадии расследования, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По данным следствия, волгоградец в составе банды с марта 2019 года по декабрь 2020 года работал на производстве, закупке, поставке, хранении, перевозке и розничной продаже контрафактного алкоголя. Общая стоимость проданного поддельного спиртного превысила 7,6 млн рублей. Кроме того, он и восемь его подельников использовали товарные знаки известных брендов, из-за чего правообладатели потеряли 5,2 млн рублей.
Когда оперативники «накрыли» подпольное производство, они изъяли 33 тысячи литров спирта, 25 тысяч наполненных спиртным бутылок, около 134 тысяч единиц стеклотары различного объема. Под изъятие попали фурнитура для укупорки бутылок, этикетки, картонные упаковки с логотипами известных торговых марок, линии кустарного производства и емкости объемом от 1000 до 10 000 куб. м.
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводило ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Дело 31-летнего бутлегера, который полностью признал свою вину, прокуратура передала в Кировский районный суд.