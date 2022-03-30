Дело о кровавом ДТП у сломанного КамАЗа дошло до волгоградского суда

Расследования 30.03.2022 17:33
30.03.2022 17:33
До 7 лет лишения свободы грозит 38-летнему жителю Михайловки за ДТП с тремя погибшими в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, следователи полиции завершили расследование и направили материалы в суд.
ДТП, напомним, произошло 30 июля 2021 года на 921 км федеральной автодороги Р-22 «Каспий». В ходе расследования установлено, что 38-летний водитель автомобиля Opel Corsa, который двигался со стороны Москвы в Волгоград, с целью обгона выехал на правую обочину и на скорости 90 км/час совершил наезд на троих мужчин. Они стояли на обочине и занимались ремонтом КамАЗа.
Иномарка снесла людей. От полученных ранений мужчины 44, 56 и 65 лет скончались на месте происшествия. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Было проведено множество экспертиз, следственных действий, допрошены свидетели и очевидцы.
Обвиняемый свою вину не признал.
Повтор видео от 30 июля 2021 года
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