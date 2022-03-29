Состав инвесторов для реализации проекта по строительству метанолового завода на площадке «Химпрома» в Волгограде изменится. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.
– Проект по созданию в Волгограде на площадке бывшего завода «Химпром» современного предприятия по производству метанола продолжается. В настоящее время корректируется состав инвесторов для реализации проекта, – пояснили в облпромторге в ответ на редакционный запрос.
Напомним, о планах создать в Волгограде российско-японское производство метанола стало известно в 2018 году. Тогда в мае в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководитель AEON Corporation Роман Троценко и президент японской компании Marubeni Corporation Тэруо Асада подписали соглашение о строительстве крупного завода по производству метанола на базе «Химпрома».
В июне 2021 года на ПМЭФ Бочаров встретился с Троценко и региональным генеральным директором по СНГ «Марубени Корпорейшн» Наотакой Минэдзаки, чтобы обсудить создание современно химического кластера. На тот момент была завершена стадия фит-проектирования, которое выполнила компания «Мицубиши Хэви Индастри Инжиниринг». На встрече губернатор также предложил японским партнерам расширить участие в проекте.
В декабре 2021 года Андрей Бочаров, отвечая на вопросы в ходе прямой линии, сообщил, что начало реализации проекта по производству метанола в Кировском районе Волгограда запланировано на середину 2022 года.
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