



В Волгограде 15 октября состоится общественное обсуждение проектной документации и предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту экологической экспертизы производства метанола, которое запускают в Кировском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на уведомление о проведении общественных обсуждений, заказчиком проведения общественных обсуждений стало ООО «Джи Ти Эм 1» из Москвы. Исполнителем работ по оценке воздействия окружающей среды является ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамила и продуктов органического синтеза» из Нижегородской области.

В документах поясняется, что на предприятии, которое в настоящее время возводится на территории бывшего «Химпрома», планируется внедрение прогрессивной ресурсноснабжающей, энергоэффективной и экологичной технологии производства метанола. Кроме того, новый завод мощностью миллион тонн метанола в год позволит создать в городе новые рабочие места, подчеркивается в материалах.

Замечания на проектную документацию стали принимать накануне в здании заводоуправления бывшего «Химпрома» на ул. Промысловой, 23 и по электронной почте у methanol.volgograd@gtm-one.com. Окончание приема предложений – 14 октября. В этот день в ДК «Патриот» в 18:00 состоится итоговое обсуждение материалов оценки воздействия на окружающую среду предприятия по производству метанола, куда приглашаются все желающие.

Напомним, на территории бывшего «Химпрома» решено построить завод по производству метанола. За дело взялась российская группа АЕОН участника списка Forbes Романа Троценко. Примерная стоимость проекта оценивалась в 900 миллионов долларов. Участие в проекте принимают в том числе и японцы. Завод планировалось запустить в конце 2022 года. Разработчики проекта утверждали, что выбросы предприятия будут минимальными, так как в качестве сырья предполагается использовать не только углеводороды, но и углекислый газ. Ранее площадку бывшего завода «Химпром» выкупило на торгах ООО «Промышленные технологии» за 103,2 миллиона рублей.

Справка. Метиловый спирт используют как сырьё для производства множества продуктов и соединений, в первую очередь формальдегида, из которого делают искусственный каучук. Мировой рынок метанола стабильно растёт темпами примерно 5–6% в год.