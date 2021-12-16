Экономика

Строительство метанолового завода в Волгограде стартует в середине 2022 года

Экономика 16.12.2021 18:01
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16.12.2021 18:01


Начало реализации проекта по производству метанола на базе бывшего завода «Химпром» в Кировском районе Волгограда запланировано на середину 2022 года. Об этом рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время прямой линии, отвечая на вопрос бывшей работницы «Химпрома» Оксаны Коротковой.
Глава региона рассказал, что в настоящее время заканчивается проектирование метанолового завода. Проекту еще предстоит пройти все экспертизы, в том числе на соблюдение норм экологической безопасности. «Мы планируем, что в середине 2022 года всё будет пройдено, мы выйдем на реализацию проекта, – сказал Бочаров. – Промежуточный итог мы подведём в первом квартале следующего года».
Напомним, на территории бывшего «Химпрома» решено построить завод по производству метанола. За дело взялась российская группа АЕОН участника списка Forbes Романа Троценко. Примерная стоимость проекта оценивалась в 900 миллионов долларов. Участие в проекте принимают в том числе и японцы. Разработчики проекта утверждали, что выбросы предприятия будут минимальными, так как в качестве сырья предполагается использовать не только углеводороды, но и углекислый газ.
Андрей Бочаров прокомментировал и ситуацию с ликвидацией «Белого моря» – шламонакопителя завода «Химпром». «Белое море – язва на теле Волгоградской области, которая может доставить проблему не только региону, но и всему Югу России и всей России в целом, – подчеркнул он. – С 90-х годов говорили о том, что подступятся к этому вопросу, пытались каком-то образом решить эту проблему, но ничего не получилось. Сейчас с мёртвой точки все сдвинулось — сегодня мы проводим изыскания, которые подтверждают выводы Волгоградской области, что данный проект можно реализовывать только в полном объеме, а не частично, как было раньше предложено. Мы, и я в том числе, категорически против, чтобы делать этот проект по частям. Считаем, что этот проект надо делать в полном объеме».
При проведении исследований шламонакопителя стало известно, что здесь хранятся почти 4 млн тонн отходов 1-4 класса опасности с глубиной залегания 18-20 метров. «Любая подвижка грунта приведет к непоправимым последствиям, поэтому предложение Волгоградской области услышано, – резюмировал Бочаров. – Мы в первом полугодии 2022 года полностью подготовим проект и начнем работать по включению его в государственную программу. На утилизацию объекта необходимы десятки миллиардов рублей — это определит экспертиза и окончательный проект. Объект будет утилизирован в полном объеме».

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