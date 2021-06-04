Губернатор Волгоградской области ждет японцев на «Химпроме»





Регион, напомним, продвигает реализацию российско-японского проекта по созданию здесь метанольного завода, в том числе с решением экологических проблем бывшего предприятия. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на Петербургском международном экономическом форуме провел ряд рабочих встреч, ключевой темой которых стало развитие площадки бывшего завода «Химпром». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, реализацию метанольного проекта с главой региона рассмотрели председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко и региональный генеральный директор по СНГ «Марубени Корпорейшн» Наотака Минэдзаки. Вопросы ликвидации накопленного «Химпромом» экологического ущерба губернатор обсудил с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.

Так, Андрей Бочаров и Светлана Радионова в ходе встречи на площадке форума сверили позиции по данному вопросу, детализировали шаги по ликвидации шламонакопителя «Белое море», приблизившись к оптимальному варианту. Ранее в ходе рабочей поездки на «Химпром» было принято решение о проведении дополнительных исследований объекта для определения наилучшего механизма его утилизации.

О создании современного химического кластера, якорным объектом которого станет российско-японское производство метанола, шла речь на встрече губернатора Волгоградской области с руководством компаний «АЕОН Корпорейшн» и «Марубени Корпорейшн».





«АЭОН корпорейшн» выполняет все обязательства, связанные с реализацией проекта, и сегодня мы выходим на финишную прямую, на принятие окончательного решения. Этот проект крайне важен для Волгоградской области, он абсолютно рабочий, у нас хорошие возможности по его реализации — есть собственные запасы газа, хорошая инфраструктура. Мы готовы предоставить определенные преференции участникам, поскольку считаем проект стратегическим», — акцентировал внимание Андрей Бочаров, предложив японским партнерам расширить участие в проекте.

«Это перспективный проект, который находится на пересечении экономики, новых технологий и международного сотрудничества. Мы уже завершили стадию фит-проектирования, которое выполнила для нас компания «Мицубиши Хэви Индастри Инжиниринг». На сегодняшний день из инициированных метанольных проектов только два закончили фит-этап — и мы одни из них. Это показывает, что проект находится в самой продвинутой стадии», — подчеркнул Роман Троценко, поблагодарив регион за поддержку.

Кроме того, в ходе встречи Андрей Бочаров обратился к японским партнерам с предложением об участии в развитии производства нового востребованного рынком продукта, не входящего в ранее объявленную линейку.



