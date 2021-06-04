Губернатор Волгоградской области ждет японцев на «Химпроме»

Экономика 04.06.2021 10:22
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04.06.2021 10:22
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на Петербургском международном экономическом форуме провел ряд рабочих встреч, ключевой темой которых стало развитие площадки бывшего завода «Химпром». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, реализацию метанольного проекта с главой региона рассмотрели председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко и региональный генеральный директор по СНГ «Марубени Корпорейшн» Наотака Минэдзаки. Вопросы ликвидации накопленного «Химпромом» экологического ущерба губернатор обсудил с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. Регион, напомним, продвигает реализацию российско-японского проекта по созданию здесь метанольного завода, в том числе с решением экологических проблем бывшего предприятия.
Так, Андрей Бочаров и Светлана Радионова в ходе встречи на площадке форума сверили позиции по данному вопросу, детализировали шаги по ликвидации шламонакопителя «Белое море», приблизившись к оптимальному варианту. Ранее в ходе рабочей поездки на «Химпром» было принято решение о проведении дополнительных исследований объекта для определения наилучшего механизма его утилизации.
О создании современного химического кластера, якорным объектом которого станет российско-японское производство метанола, шла речь на встрече губернатора Волгоградской области с руководством компаний «АЕОН Корпорейшн» и «Марубени Корпорейшн».
«АЭОН корпорейшн» выполняет все обязательства, связанные с реализацией проекта, и сегодня мы выходим на финишную прямую, на принятие окончательного решения. Этот проект крайне важен для Волгоградской области, он абсолютно рабочий, у нас хорошие возможности по его реализации — есть собственные запасы газа, хорошая инфраструктура. Мы готовы предоставить определенные преференции участникам, поскольку считаем проект стратегическим», — акцентировал внимание Андрей Бочаров, предложив японским партнерам расширить участие в проекте.
«Это перспективный проект, который находится на пересечении экономики, новых технологий и международного сотрудничества. Мы уже завершили стадию фит-проектирования, которое выполнила для нас компания «Мицубиши Хэви Индастри Инжиниринг». На сегодняшний день из инициированных метанольных проектов только два закончили фит-этап — и мы одни из них. Это показывает, что проект находится в самой продвинутой стадии», — подчеркнул Роман Троценко, поблагодарив регион за поддержку.
Кроме того, в ходе встречи Андрей Бочаров обратился к японским партнерам с предложением об участии в развитии производства нового востребованного рынком продукта, не входящего в ранее объявленную линейку.
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