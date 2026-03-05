В феврале выдачи автокредитов в России выросли на 9%





По предварительным оценкам аналитиков ВТБ, в феврале 2026 года россияне получили в банках на покупку новых и подержанных легковых автомобилей порядка 106 млрд рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», это на 9% выше показателя января текущего года и на 26% – февраля 2025 года.

Рынок автокредитования во второй месяц года продемонстрировал рост не только в деньгах, но и в количестве сделок. Так, в феврале в России было оформлено порядка 70,2 тысячи кредитов на покупку легковых машин против 64,7 тысячи в январе. Средний чек при этом сохранился на уровне 1,5 млн рублей.

– Февральская статистика показывает, что банки постепенно адаптируются к новым регуляторным требованиям. Напомним, с начала года при рассмотрении заявок учитываются доходы клиентов только из официальных источников. Мы растем сейчас быстрее рынка — в феврале прибавили 22% к январским показателям и четверть — к февралю прошлого года, — прокомментировал, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Ожидается, что по итогам 2026 года объем рынка автокредитования в России составит порядка 1,8 трлн рублей, то есть на 5% выше результата 2025-го.

Фото: сгенерировано ИИ