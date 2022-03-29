В Волгограде инженера электросетей подозревают в крышевании майнинговой фермы

Расследования 29.03.2022 11:08
29.03.2022 11:08
Следователи возбудили в Волгограде уголовное дело о даче взяток при реализации электроэнергии, используемой для работы незаконной майнинговой фермы по производству криптовалют. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, фигурантами уголовного дела являются 34-летний директор коммерческой организации и 30-летний ведущий инженер группы учета электроэнергии одной из крупнейших электросетевых компаний Волгоградской области, входящей в структуру Россети. Оба задержаны и заключены под стражу.
В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное в крупном размере), п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в крупном размере).
По данным следствия, в декабре 2020 года коммерсант обратился к инженеру электросетей с предложением за ежемесячную взятку осуществлять незаконную корректировку приборов учета в сторону их уменьшения. Сотрудник электросетевой компании согласился. С января по июль 2021 года он получил от директора коммерческой организации взятку в виде денег в общей сумме около 200 тысяч рублей, которыми в последующем распорядился по собственному усмотрению.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД. Оперативное сопровождение оказывалось также сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также выявление дополнительных эпизодов коррупционной деятельности, связанной с незаконным обеспечением электроэнергией так называемых майнинговых ферм.
Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области
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