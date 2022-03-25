Вооруженный мужчина угрожал убийством компании подростков в Волжском





В городе Волжском Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, волжанин с пистолетом в руках угрожал шумной компании подростков.

С заявлением в полицию обратилась мать одного их подростков. Женщина сообщила, что в подъезде их дома по улице Набережной один из соседей угрожал ее 13-летнему сыну пистолетом. Полицейские незамедлительно задержали мужчину.

Сам задержанный пояснил, что он вышел на лестничную площадку, чтобы сделать замечание группе молодых людей, которые шумно себя вели. Чтобы их припугнуть он и взял с собой пневматический пистолет, который направил в сторону одного из несовершеннолетних. После требования прекратить шум, испуганные подростки покинули подъезд.

Мужчина находится под подпиской о невыезде, пистолет изъят. В отношении волжанина возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством.