Под Волгоградом свинокомплекс сливал токсичные отходы на землю

Экология 24.03.2022 17:42
24.03.2022 17:42
Свинокомплекс в Городищенском районе Волгоградской области уличили в сливе токсичных отходов животноводства на почву. В межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям сообщили, что установлен факт загрязнения земельного участка на площади более 60 га вблизи Самофаловского сельского поселения.
В отношении ООО «ТопАгро» было проведено административное расследование.
В ходе обследования специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» установили на этом земельном участке превышение концентраций загрязняющих веществ по нефтепродуктам в 7,5 раза, нитрат-иону в 446 раз, фосфат-иону в 1,7 раза и цинку в 2,4 раза.
- По результатам административного расследования ООО «ТопАгро» было оштрафовано на 40 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу. Также управление проводит расчет ущерба, нанесенного окружающей среде, - сообщили в природоохранном ведомстве.
Материалы в отношении должностных лиц компании направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 246 (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и 254 УК РФ (Порча земли).
Фото межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям
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