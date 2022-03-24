Расследования

В Волгоградской области задержали мужчин с низкой социальной ответственностью

Расследования 24.03.2022 09:07
24.03.2022 09:07


В Волгоградской области оперативники задержали двоих местных жителей и одного жителя Самарской области, которые зарабатывали на жизнь, вымогая деньги под видом проституток. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном ГУ МВД России, мужчины для этого оборудовали кол-центр в квартире в городе Михайловке. 




— Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из отделов полиции Светлоярского района и города Михайловки задержали подозреваемых в вымогательствах. По версии полицейских, двое жителей  Михайловки в возрасте 20 и 34 лет, а также 28-летний житель Самарской области арендовали квартиру, в которой организовали колл-центр. Злоумышленники размещали в Интернете объявления о предоставлении интимных услуг, используя скаченные из сети фотографии женщин, — рассказали в главке МВД информагентству. — Принимая звонки от клиентов, они общались с клиентами от имени женщин с низкой социальной ответственностью, имитируя женский голос.

После получения предоплаты злоумышленники уже от имени администраторов сайта и владельца интим-салона начинали угрожать клиентам, что расскажут их родственникам и знакомым о том, что они обращались за услугами к проституткам. Если попадался "сложный" клиент, мужчины переходили на угрозы физической расправой. 

— Преступники были задержаны после того, как супруга одного из клиентов обратилась в полицию с заявлением о поступающих ей угрозах. Вымогатели забрали у ее мужа – жителя Светлоярского района – 16,5 тысяч рублей, но затем стали звонить и ей, рассказали всё и угрожали физической расправой, — уточняют обстоятельства полицейские. 

Известно, что жертвой вымогателей также стал житель Кировского района Волгограда, который перевел вымогателям 18,5 тысяч рублей.

Отделом МВД России по Светлоярскому району возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Мужчинам с низком социальной ответственностью грозит по 7 лет колонии на каждого. Все строе заключены под стражу. Оперативники в свою очередь ищут других жертв вымогателей. 
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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