Расследования

Житель Волжского ради капусты и памперсов решился на отчаянный шаг

Расследования 23.03.2022 12:46
23.03.2022 12:46




В городе Волжском местный житель вынес из сетевого магазина продукты и упаковку памперсов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел вечером 20 февраля. Спустя почти месяц мужчину удалось задержать.

Судя по записи камер, установленных в торговом зале, решившись на ограбление, житель Волжского надел камуфляжный костюм, маску и перчатки. Положив в корзину капусту и другие продукты питания, он также прихватил и пачку подгузников. После этого мужчина бросился наутек вместе с корзиной. Сотрудники попытались его догнать, но ему удалось скрыться. 

Сумму ущерба в магазине оценили в 4 тысячи рублей.    

Задержанным оказался 32-летний волжанин – он сознался в содеянном. До суда мужчина будет под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы сроком до четырех лет. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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