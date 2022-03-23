Житель Волжского ради капусты и памперсов решился на отчаянный шаг





В городе Волжском местный житель вынес из сетевого магазина продукты и упаковку памперсов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел вечером 20 февраля. Спустя почти месяц мужчину удалось задержать.

Судя по записи камер, установленных в торговом зале, решившись на ограбление, житель Волжского надел камуфляжный костюм, маску и перчатки. Положив в корзину капусту и другие продукты питания, он также прихватил и пачку подгузников. После этого мужчина бросился наутек вместе с корзиной. Сотрудники попытались его догнать, но ему удалось скрыться.

Сумму ущерба в магазине оценили в 4 тысячи рублей.

Задержанным оказался 32-летний волжанин – он сознался в содеянном. До суда мужчина будет под подпиской о невыезде. Ему грозит лишение свободы сроком до четырех лет.



Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области