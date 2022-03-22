В Волгоградской области 23 марта потеплеет до +11 градусов

По-настоящему весеннюю солнечную погоду прогнозируют синоптики в Волгоградской области на среду, 23 марта. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.





Предстоящей ночью в регионе будет достаточно безветренно. Порывы юго-западного будут достигать не более 8 м/с. До утра столбики уличных термометров будут показывать от -6 до -1 градусов, при прояснении местами в регионе ожидается до -10 градусов по Цельсию.





Однако уже утром на смену холоду придет теплая погода – от 0 до +5 градусов. Местами в районах Волгоградской области в середине дня ожидается до 11 градусов тепла. Осадков в регионе не будет.