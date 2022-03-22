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В Волгоградской области 23 марта потеплеет до +11 градусов

Полезно знать 22.03.2022 21:09
22.03.2022 21:09


По-настоящему весеннюю солнечную погоду прогнозируют синоптики в Волгоградской области на среду, 23 марта. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС. 

Предстоящей ночью в регионе будет достаточно безветренно. Порывы юго-западного будут достигать  не более 8 м/с. До утра столбики уличных термометров будут показывать от -6 до -1 градусов, при прояснении местами в регионе ожидается до -10 градусов по Цельсию. 

Однако уже утром на смену холоду придет теплая погода – от 0 до +5 градусов. Местами в районах Волгоградской области в середине дня ожидается до 11 градусов тепла.  Осадков в регионе не будет.  

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