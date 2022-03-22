В Волгограде силовики накрыли подпольный цех суррогатного алкоголя

Происшествия 22.03.2022 12:19
22.03.2022 12:19
Сотрудники УФСБ и Росгвардии задержали в Волгограде подозреваемого в незаконном изготовлении в промышленных масштабах суррогатной алкогольной продукции. Как сообщили в УФСБ России по региону, подпольное производство и склады уже готовой к реализации фальсифицированной продукции обнаружены в Дзержинском районе. Алкоголь, произведенный нелегально, сбывался под брендами известных российских производителей в Волгоградской области и за ее пределами.
В ходе обысков изъято более 19,5 тонны спирта, более 51 тысячи бутылок алкоголя известных отечественных брендов, а также различные средства укупорки и этикетки. Сумма изъятого фальсификата составляет более 11 миллионов рублей.
По материалам УФСБ России по Волгоградской области ГСУ МВД России по региону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК России.
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