Происшествия

В Волгограде силовики накрыли подпольный цех суррогатного алкоголя

Происшествия 22.03.2022 12:19
22.03.2022 12:19




Сотрудники УФСБ и Росгвардии задержали в Волгограде подозреваемого в незаконном изготовлении в промышленных масштабах суррогатной алкогольной продукции. Как сообщили в УФСБ России по региону, подпольное производство и склады уже готовой к реализации фальсифицированной продукции обнаружены в Дзержинском районе. Алкоголь, произведенный нелегально, сбывался под брендами известных российских производителей в Волгоградской области и за ее пределами.



В ходе обысков изъято более 19,5 тонны спирта, более 51 тысячи бутылок алкоголя известных отечественных брендов, а также различные средства укупорки и этикетки. Сумма изъятого фальсификата составляет более 11 миллионов рублей.
По материалам УФСБ России по Волгоградской области ГСУ МВД России по региону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.6 ст.171.1 УК России.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Происшествия
22.03.2022 13:44
Происшествия 22.03.2022 13:44

0
Далее
Происшествия
22.03.2022 11:10
Происшествия 22.03.2022 11:10

0
Далее
Происшествия
22.03.2022 09:37
Происшествия 22.03.2022 09:37

0
Далее
Происшествия
21.03.2022 16:43
Происшествия 21.03.2022 16:43

0
Далее
Происшествия
21.03.2022 11:53
Происшествия 21.03.2022 11:53

0
Далее
Происшествия
21.03.2022 10:16
Происшествия 21.03.2022 10:16

0
Далее
Происшествия
20.03.2022 17:59
Происшествия 20.03.2022 17:59

0
Далее
Происшествия
20.03.2022 13:07
Происшествия 20.03.2022 13:07

0
Далее
Происшествия
20.03.2022 11:12
Происшествия 20.03.2022 11:12

0
Далее
Происшествия
20.03.2022 09:54
Происшествия 20.03.2022 09:54

0
Далее
Происшествия
19.03.2022 12:19
Происшествия 19.03.2022 12:19

0
Далее
Происшествия
19.03.2022 11:15
Происшествия 19.03.2022 11:15

0
Далее
Происшествия
19.03.2022 10:41
Происшествия 19.03.2022 10:41

0
Далее
Происшествия
19.03.2022 09:29
Происшествия 19.03.2022 09:29

0
Далее
Происшествия
19.03.2022 09:22
Происшествия 19.03.2022 09:22

0
Далее

Лента новостей

15:16
Госдума приняла закон на случай дефицита лекарств в РоссииСмотреть фотографии
15:00
Волгоградским школьникам переносят ВПР из-за COVID-19Смотреть фотографии
14:51
В Волгограде Арсен Мелконян получил 11 лет строгача, Анна Мелконян – 5 лет общего режимаСмотреть фотографии
14:46
Пару из Новороссийска осудят в Волгограде за телефонное мошенничествоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
В Волгоградской области закрылись первые пункты вакцинации в ТРЦСмотреть фотографии
13:44
Жителя Волгоградской области расстреляли из пистолета возле кафеСмотреть фотографии
13:30
Бочаров обсудил с омбудсменами защиту прав волгоградцевСмотреть фотографии
13:09
«Ситиматик-Волгоград» заставили вернуть селянам деньги за невывезенный мусорСмотреть фотографии
12:58
Браконьера с сетями и лодкой задержали на ерике Гнилой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Уроженец Волгограда Захар Зимаков задержан в Ленобласти по подозрению в растлении школьницСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде силовики накрыли подпольный цех суррогатного алкоголяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В Волгоградской области заразились коронавирусом 646 человекСмотреть фотографии
11:10
Полиция опубликовала видео с волгоградцем, отоварившимся по чужой картеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Прирост новых случаев ОРВИ в Волгоградской области составил 6%Смотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом 31 дом Минобороны вывели из незаконного управленияСмотреть фотографии
10:42
Волгоградцы с доходом от 80 тысяч готовы отказаться на 10 лет от зарубежных товаровСмотреть фотографии
10:30
В Волжском главу стройфирмы будут судить за неуплату НДС на 16 млн рублейСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде грядет весенне-летнее обновление дорожной разметкиСмотреть фотографии
09:37
В Волгоградской области задержали сбежавшего с места ДТП водителя ВАЗаСмотреть фотографии
09:34
Волгоградским кафе и магазинам «автоматом» продлили лицензию на торговлю алкоголемСмотреть фотографии
09:30
Приговор Арсену Мелконяну огласят в Волгограде за закрытыми дверямиСмотреть фотографии
09:14
Шквал эмоций: в Волгограде прогремела премьера «Королевского цирка»Смотреть фотографии
08:59
В Волгограде появятся новые светофоры с «бегущими» пешеходамиСмотреть фотографии
08:41
Благотворительный фонд в Волжском обвинил зоозащитниц в предательстве приютаСмотреть фотографии
08:39
В Волгоградской области ограничат движение на ж/д переездеСмотреть фотографии
07:57
«Рожденный летать»: как аэросъемка стала главной страстью волжанина Артема ВеликжанинаСмотреть фотографии
07:56
В Волгограде элитный поселок останется без света на восемь часовСмотреть фотографии
21:17
В Волгоград привезли чудотворную икону Божией Матери «Казанская»Смотреть фотографии
21:09
Каршеринговая компания завалила суд в Волгограде исками к водителямСмотреть фотографии
20:43
Туман с мокрым снегом прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 